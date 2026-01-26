影／又是酒駕！紅燈右轉遇台南警攔查 心虛加速逃逸衝撞民宅肋骨骨折

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

46歲沈姓男子今天凌晨5時許開車行經台南市安平區華平路時，紅燈右轉慶平路，轄區巡邏員警立即上前攔查；沈見警攔檢竟加速逃跑，員警開啟警示燈跟上，沈最後自撞民宅，導致牆壁及鐵捲門毀損。經確認，沈酒測值達每公升0.85毫克，所幸除了沈，沒有其他人受傷。

台南市警第四分局洪百亮指出，今天凌晨5時許，育平派出所員警執行巡邏勤務，在華平路與慶平路口發現沈姓男子駕駛自小客車違規紅燈右轉，員警見狀趨前攔查，沈拒檢不停並沿路加速，直到在建平路口自撞民宅後才停車。

洪百亮表示，沈撞車造成自小客車前車頭、所撞民宅鐵捲門及牆壁毀損，沈自己四肢及頭部擦挫傷、肋骨骨折，現場沒有其他人員受傷；經員警施以酒測，沈的酒測值達0.85mg/l，先將他送醫治療，初步診斷並無生命危險，全案依涉犯刑法公共危險罪偵辦。

分局呼籲，適逢春節尾牙、團圓餐敘期間，警方將持續加強取締酒駕，民眾切勿心存僥倖，酒後不開車，共同維護交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

46歲沈姓男子今天凌晨5時許酒駕行經台南市安平區華平路時，紅燈右轉慶平路，見警要攔查加速逃逸直到衝撞民宅。記者袁志豪／翻攝
