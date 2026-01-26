關鍵「指印票」被判無效 鹿港農會理事選舉高院翻盤定案

彰化縣鹿港鎮農會去年2月舉行理事選舉，因一張「有指印的選票」引發爭議。彰化地方法院審理判決該選票為有效票，案件上訴後，高等法院台中分院判決認定，該張選票屬於整張無效票，撤銷一審見解，確定陳姓候選人當選有效，也駁回呂姓候選人主張應重新抽籤的訴求，鹿港鎮農會理事選舉結果隨之定案。

判決指出，當時選舉中，呂姓與陳姓候選人票數接近，呂姓候選人主張，爭議選票原本圈選包含他在內的4名候選人，若列為有效票，他將與陳姓候選人同票，依法應再抽籤決定誰能當選。不過，該選票卻因在另一名候選人姓名欄內出現紅色指印，被認定為廢票。

高院審理後認為，該張選票雖使用農會製備的人字章圈選部分候選人，但指印位置明確、外觀完整，已構成以「指印」圈選候選人，屬於未使用農會製備圈選工具的情形，依法應整張無效，不能只把指印部分排除。

法院也指出，是否為投票人故意按壓並非判斷重點，只要從選票外觀就能辨識為指印，就已違反無記名、秘密投票原則。相關法規僅在特定情形下，才允許部分無效、部分有效，但「指印、簽名、蓋章」等可能識別投票人的狀況，並不適用。

因此，高院認定該票不計入後，呂姓候選人得票數仍排名第十，未進入應選的9席理事名單，與陳姓候選人並未同票，也無須抽籤。