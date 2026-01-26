快訊

酒駕心虛！賓士男中壢街頭拒檢狂飆6公里 一頭撞進大埔鐵板燒

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園中壢區今凌晨上演警匪追逐戰，一名50歲賴姓男子駕駛白色賓士轎車，因酒駕遇上警方攔查心虛拒檢，在市區瘋狂逃竄約6公里後，失控撞進環北路與新生路口轉角一間鐵板燒餐廳。警方實施酒測後發現賴男酒測值高達0.68，全案依公共危險罪送辦。

中壢警分局內壢派出所員警於今凌晨3時50分許，在慈惠三街執行勤務時，發現該輛白色賓士跨越雙黃線違規行駛，隨即上前盤查。不料，駕駛賴男非但未停車，反而加足馬力加速逃逸，過程中，賴男沿路闖紅燈、蛇行，嚴重威脅用路人安全。

警方立即通報攔截圍捕，賴男由慈惠三街出發，一路狂奔經過元化路、延平路、中央西路等路段，在短短約4分鐘內狂飆6公里；直到左轉新生路時，車輛疑似車速過快失控，直接「插」進轉角處的鐵板燒店內，現場零件碎片散落一地。所幸當時餐廳已打烊，未造成無辜人員傷亡，賴男與同行女乘客雖受驚嚇但並無大礙。

附近民眾目睹嚇壞，PO文表示實在太可怕，好險餐廳已經打烊。經警方測試酒測值為0.68，全案警詢後依公共危險罪嫌移送法辦，同行女乘客也將依相關連坐法規追訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市中壢區一名50歲賴姓男子今凌晨酒駕拒檢，在市區逃竄約6公里後失控撞進環北路與新生路口轉角一間鐵板燒餐廳。圖／警方提供
