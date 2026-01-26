要入獄！國訓中心直排輪教練手指插喉嚨...險害女友窒息 判1年半定讞

國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩劈腿，駕車時與劉姓女友爭吵，黃喊「我帶妳去死」、「還是我把妳掐死」，劉女想跳車，黃用手指插她喉嚨，害她一度昏厥，最高法院依傷害罪判黃1年6月徒刑定讞。

黃明嵩（39歲）曾結婚又離婚，他聲稱「想念前妻」而違反保護令規定靠近前妻，還有數件家暴、跟蹤騷擾防制法、過失傷害、妨害自由前科。

黃明嵩與劉女交往並同居，他2022年6月23日下午準備載劉女去新北市林口區上班，途中兩人因黃「腳踏兩條船」而爭吵，黃恫嚇「我就想再撞車給妳看，最好一起死」、「一天賺一萬塊啊，沒有！我就打妳，給妳們壓力」、「還是妳要我把妳掐死、掐死、我把妳掐死，再去把小花（另一名對象）殺掉，再自殺」。

劉女被迫留在車內，只好偷偷錄音，因黃要求查看手機，劉女嚇得把手機丟出車外、試圖開車門逃離，但因車門上鎖，她把腳伸出車外準備跳車。黃將劉女拉回，並用手指插入她喉嚨，劉女因軟顎、懸雍垂挫瘀傷，一度昏厥。同日晚間10點多，黃接到警察通知稱有人報案「劉女失蹤」，黃才讓她離開租屋處。

檢方依殺人未遂、妨害自由罪起訴，新北地方法院一審認定黃犯傷害罪判處4月得易科罰金之刑，但檢方認為黃是犯殺人未遂罪且量刑過輕，而提起上訴。

台灣高等法院二審開庭時，法官林孟皇認為黃曾遭多位女子聲請保護令，本案發生後又有其他人聲請保護令，以「有事實足認有反覆實行傷害、強制、恐嚇之虞」，依預防性羈押規定，當庭裁定收押。

二審審理時，黃明嵩解釋因劉女想跳車，他要對方不要亂叫，才會插她喉嚨，他沒有想殺人，雖然想以20萬元和解，但對方不接受。劉女則曾向法院表示，正常人都不該用手指插他人喉嚨，黃至今僅說是「感情問題」，她希望法官能從重量刑。