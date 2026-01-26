快訊

北海道大雪破紀錄！巴士、JR全停駛 7000人被迫新千歲機場打地鋪

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

要入獄！國訓中心直排輪教練手指插喉嚨…險害女友窒息 判1年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩劈腿，駕車時與劉姓女友爭吵，黃喊「我帶妳去死」、「還是我把妳掐死」，劉女想跳車，黃用手指插她喉嚨，害她一度昏厥，最高法院依傷害罪判黃1年6月徒刑定讞。

黃明嵩（39歲）曾結婚又離婚，他聲稱「想念前妻」而違反保護令規定靠近前妻，還有數件家暴、跟蹤騷擾防制法、過失傷害、妨害自由前科。

黃明嵩與劉女交往並同居，他2022年6月23日下午準備載劉女去新北市林口區上班，途中兩人因黃「腳踏兩條船」而爭吵，黃恫嚇「我就想再撞車給妳看，最好一起死」、「一天賺一萬塊啊，沒有！我就打妳，給妳們壓力」、「還是妳要我把妳掐死、掐死、我把妳掐死，再去把小花（另一名對象）殺掉，再自殺」。

劉女被迫留在車內，只好偷偷錄音，因黃要求查看手機，劉女嚇得把手機丟出車外、試圖開車門逃離，但因車門上鎖，她把腳伸出車外準備跳車。黃將劉女拉回，並用手指插入她喉嚨，劉女因軟顎、懸雍垂挫瘀傷，一度昏厥。同日晚間10點多，黃接到警察通知稱有人報案「劉女失蹤」，黃才讓她離開租屋處。

檢方依殺人未遂、妨害自由罪起訴，新北地方法院一審認定黃犯傷害罪判處4月得易科罰金之刑，但檢方認為黃是犯殺人未遂罪且量刑過輕，而提起上訴。

台灣高等法院二審開庭時，法官林孟皇認為黃曾遭多位女子聲請保護令，本案發生後又有其他人聲請保護令，以「有事實足認有反覆實行傷害、強制、恐嚇之虞」，依預防性羈押規定，當庭裁定收押。

二審審理時，黃明嵩解釋因劉女想跳車，他要對方不要亂叫，才會插她喉嚨，他沒有想殺人，雖然想以20萬元和解，但對方不接受。劉女則曾向法院表示，正常人都不該用手指插他人喉嚨，黃至今僅說是「感情問題」，她希望法官能從重量刑。

二審認為黃明嵩惡性重大、行為凶殘，又有多次對女性不法侵害而遭法院核發保護令、判刑的紀錄，可見控制慾強、情緒極端，有犯特殊類型犯罪的慣行，改判1年6月徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩用手指插女友喉嚨，害她一度昏厥，最高法院依傷害罪判刑1年6月定讞。圖／聯合報系資料照片
國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩用手指插女友喉嚨，害她一度昏厥，最高法院依傷害罪判刑1年6月定讞。圖／聯合報系資料照片

殺人未遂 保護令 喉嚨 傷害罪

延伸閱讀

菲籍移工分屍女友臟器丟馬桶…腿骨肉刮得乾乾淨淨 判無期徒刑定讞

王大陸為女友討債惹官司　法庭被問職業秒回「當兵啊」全場竊笑

店內用餐疑喝到「漂白水湯」喉嚨劇痛 鳳山老字號便當店歇業後遭追查

賭場大亨入獄5年！「陳柏霖舊愛」為他當小三、狂生四寶「現況曝光」

相關新聞

廣州市政協吸收行政院前官員發展共諜組織 高檢依國安法起訴求處重刑

台籍人士鄭明嘉長年在大陸經商，獲中共聘任廣州市政協，為確保在大陸利益，吸收赴陸從事教職的前行政院胡姓官員，再安排胡與中共...

彰化婦闖紅燈遭告發罵警「白目」獲判無罪 法官：不罰不代表贊同

彰化縣周姓婦人在2017年間騎機車行經秀水鄉時闖紅燈右轉，遭警方攔查，周婦多次以台語「白目」辱罵警員，周婦被依妨害公務罪...

要入獄！國訓中心直排輪教練手指插喉嚨...險害女友窒息 判1年半定讞

國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩劈腿，駕車時與劉姓女友爭吵，黃喊「我帶妳去死」、「還是我把妳掐死」，劉女想跳車，黃用手指...

中油課長涉貪遭押近9個月 告中油爭取復職再討百萬元欠薪

曾在台灣中油公司煉製事業部任職的黎姓課長被控採購收賄，羈押近9個月獲釋，中油依規定停職，交保後他爭取復職被打槍，打民事訴...

長照壓力女毆打罹癌父致死 二審翻供為何恐被判更重？

一名女子因長期承擔長照壓力，失控毆打罹癌父親致死，遭法院一審判4年9月。她在上訴後突然改口翻供，引發法官提醒「刑度恐加重」的風險。這起案件不僅揭露長照壓力與家庭悲劇，更牽動許多人對「二審上訴」的迷思。上訴是否真的有機會減刑？翻供的後果又該如何判斷？

「月領4％利息」台中房仲加盟店長吸金23億…泰國返台落網 檢今起訴

台中市葉姓男子是不動產加盟店負責人，涉從2019年前開始，以房產投資等理由，向顧客、親友邀約挹注資金，承諾以「每月4％利...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。