廣州市政協吸收行政院前官員發展共諜組織 高檢依國安法起訴求處重刑

台籍人士鄭明嘉長年在大陸經商，獲中共聘任廣州市政協，為確保在大陸利益，吸收赴陸從事教職的前行政院胡姓官員，再安排胡與中共統戰部官員對接，由胡物色、吸收政治人物、現退役軍人發展共諜組織，台灣高檢署今依違反國安法起訴鄭、胡，並對鄭求處10年以上重刑；胡因坦承犯行，建請求處適當刑度。

起訴指出，鄭明嘉2008年赴大陸廣東省廣州市創業，為確保在中國大陸經商利益，2016年起陸續擔任中共統戰部轄下外圍組織「廣州台灣青年之家」會長、以及「廣東海外聯誼會」青年部副主任，並獲中共聘任為廣州市政協列席委員。

據調查，鄭明嘉2021年吸收退休赴陸從事教職的前行政院胡姓官員，利用胡為求保全在大陸教職弱點，安排胡面會統戰部官員兼中共中央對台工作小組陳姓幹部，由陳直接交付任務給胡，要求吸收我國政治人物、現退役軍人，藉此掌握政府部門及政治人物動態。

調查指出，鄭明嘉與胡男多次返台替中共統戰部發展共諜組織，接觸對象涵蓋里長、政府退休公務員及國防部承包商，並要求接觸對象赴陸與中共對台工作小組陳姓幹部面晤，再由陳予以認證並交付任務，雖多數遭接觸對象拒絕而未得逞，但對我國家安全造成重大危害。