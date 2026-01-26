廣州市政協吸收行政院前官員發展共諜組織 高檢依國安法起訴求處重刑

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台籍人士鄭明嘉長年在大陸經商，獲中共聘任廣州市政協，為確保在大陸利益，吸收赴陸從事教職的前行政院胡姓官員，再安排胡與中共統戰部官員對接，由胡物色、吸收政治人物、現退役軍人發展共諜組織，台灣高檢署今依違反國安法起訴鄭、胡，並對鄭求處10年以上重刑；胡因坦承犯行，建請求處適當刑度。

起訴指出，鄭明嘉2008年赴大陸廣東省廣州市創業，為確保在中國大陸經商利益，2016年起陸續擔任中共統戰部轄下外圍組織「廣州台灣青年之家」會長、以及「廣東海外聯誼會」青年部副主任，並獲中共聘任為廣州市政協列席委員。

據調查，鄭明嘉2021年吸收退休赴陸從事教職的前行政院胡姓官員，利用胡為求保全在大陸教職弱點，安排胡面會統戰部官員兼中共中央對台工作小組陳姓幹部，由陳直接交付任務給胡，要求吸收我國政治人物、現退役軍人，藉此掌握政府部門及政治人物動態。

調查指出，鄭明嘉與胡男多次返台替中共統戰部發展共諜組織，接觸對象涵蓋里長、政府退休公務員及國防部承包商，並要求接觸對象赴陸與中共對台工作小組陳姓幹部面晤，再由陳予以認證並交付任務，雖多數遭接觸對象拒絕而未得逞，但對我國家安全造成重大危害。

全案調查局台北市調查處報請高檢署指揮偵辦，高檢署自2025年9月起連續發動4波搜索行動，鄭明嘉與胡男被聲押禁見獲准迄今，鄭明嘉犯後矢口否認犯行，飾詞矯飾，嚴重危害國家安全，建請法院從重量處至少10年刑度，以示懲儆；胡因坦承犯行，頗具悔意，建請法院量處適當刑度。

「廣州台灣青年之家」會長鄭明嘉（右）吸收前行政院官員，在台發展共諜組織，被檢方依國安法起訴、求處10年以上重刑。特派記者陳言喬／攝影

中共 廣州 統戰 行政院 國家安全 共諜

