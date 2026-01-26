快訊

北海道大雪破紀錄！巴士、JR全停駛 7000人被迫新千歲機場打地鋪

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

鐮刀男闖彰化大村五通宮砍25尊神像 地院判4月

中央社／ 彰化26日電

彰化歷史建築大村五通宮去年遭陳姓男子持鐮刀闖入揮砍，導致25尊神像、光明燈塔等毀損，警方獲報趕抵現場將其逮捕送辦；彰化地院依毀損罪，判有期徒刑4月，可上訴。

45歲陳男去年5月7日下午，頭戴安全帽、手持鐮刀進到大村五通宮，翻倒供桌上香爐，再跳上神桌揮砍神像，導致多尊神像毀損，並破壞廟內光明燈塔等物；警方獲報趕抵，當場逮捕陳男，警詢後依毀損罪嫌移請彰化地方檢察署偵辦。

彰化地檢署聲請簡易判決處刑書指出，男子共破壞香爐1座、敬茶座1座、祭祀用品1批、光明燈1座、宮旗2支、神像25尊等，導致物品不堪使用，對宮廟造成損害。

法官審酌，男子曾因毀損他人神明牌位遭處拘役30天，仍不知戒慎，恣意再持鐮刀毀損此案宮廟內物品，雖然犯後坦承犯行，但尚未與廟方達成和解，且遭破壞物品數量非少、損害程度非輕，依毀損罪處4月刑期，得易科罰金，可上訴。

根據國家文化記憶庫資料，五通宮年代可追溯至1662年之前，歷史悠久，2014年經彰化縣政府登錄為歷史建築。

彰化縣文化局告訴中央社記者，去年5月已會同文資專業老師及廟方完成現地勘查，並就神像修復方向取得共識，正殿神像為輕微損傷，廟方已自行聘請在地粧佛師傅完成修復，目前保存狀況良好。

至於損毀較為嚴重的2樓神像，文化局說明，經初步鑑定為民國70、80年代作品，未具古物身分，考量實際需求與成本效益，建議廟方依保存需要整理，文化局將持續提供專業協助，確保宗教文物妥善保存。

歷史建築 文化局 文物 彰化

延伸閱讀

彰化婦闖紅燈遭告發罵警「白目」獲判無罪 法官：不罰不代表贊同

彰化千人圍爐傳暖意 醫院尾牙驚見「天王」現身

書香彰化與大師有約 月月精彩講座登場

彰化139縣道「死亡彎道」再傳憾事 20多歲重機騎士疑失控自撞不治

相關新聞

廣州市政協吸收行政院前官員發展共諜組織 高檢依國安法起訴求處重刑

台籍人士鄭明嘉長年在大陸經商，獲中共聘任廣州市政協，為確保在大陸利益，吸收赴陸從事教職的前行政院胡姓官員，再安排胡與中共...

要入獄！國訓中心直排輪教練手指插喉嚨…險害女友窒息 判1年半定讞

國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩劈腿，駕車時與劉姓女友爭吵，黃喊「我帶妳去死」、「還是我把妳掐死」，劉女想跳車，黃用手指...

中油課長涉貪遭押近9個月 告中油爭取復職再討百萬元欠薪

曾在台灣中油公司煉製事業部任職的黎姓課長被控採購收賄，羈押近9個月獲釋，中油依規定停職，交保後他爭取復職被打槍，打民事訴...

長照壓力女毆打罹癌父致死 二審翻供為何恐被判更重？

一名女子因長期承擔長照壓力，失控毆打罹癌父親致死，遭法院一審判4年9月。她在上訴後突然改口翻供，引發法官提醒「刑度恐加重」的風險。這起案件不僅揭露長照壓力與家庭悲劇，更牽動許多人對「二審上訴」的迷思。上訴是否真的有機會減刑？翻供的後果又該如何判斷？

「月領4％利息」台中房仲加盟店長吸金23億…泰國返台落網 檢今起訴

台中市葉姓男子是不動產加盟店負責人，涉從2019年前開始，以房產投資等理由，向顧客、親友邀約挹注資金，承諾以「每月4％利...

彰化婦闖紅燈遭告發罵警「白目」獲判無罪 法官：不罰不代表贊同

彰化縣周姓婦人在2017年間騎機車行經秀水鄉時闖紅燈右轉，遭警方攔查，周婦多次以台語「白目」辱罵警員，周婦被依妨害公務罪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。