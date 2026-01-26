鐮刀男闖彰化大村五通宮砍25尊神像 地院判4月

彰化縣歷史建築大村五通宮去年遭陳姓男子持鐮刀闖入揮砍，導致25尊神像、光明燈塔等毀損，警方獲報趕抵現場將其逮捕送辦；彰化地院依毀損罪，判有期徒刑4月，可上訴。

45歲陳男去年5月7日下午，頭戴安全帽、手持鐮刀進到大村五通宮，翻倒供桌上香爐，再跳上神桌揮砍神像，導致多尊神像毀損，並破壞廟內光明燈塔等物；警方獲報趕抵，當場逮捕陳男，警詢後依毀損罪嫌移請彰化地方檢察署偵辦。

彰化地檢署聲請簡易判決處刑書指出，男子共破壞香爐1座、敬茶座1座、祭祀用品1批、光明燈1座、宮旗2支、神像25尊等，導致物品不堪使用，對宮廟造成損害。

法官審酌，男子曾因毀損他人神明牌位遭處拘役30天，仍不知戒慎，恣意再持鐮刀毀損此案宮廟內物品，雖然犯後坦承犯行，但尚未與廟方達成和解，且遭破壞物品數量非少、損害程度非輕，依毀損罪處4月刑期，得易科罰金，可上訴。

根據國家文化記憶庫資料，五通宮年代可追溯至1662年之前，歷史悠久，2014年經彰化縣政府登錄為歷史建築。

彰化縣文化局告訴中央社記者，去年5月已會同文資專業老師及廟方完成現地勘查，並就神像修復方向取得共識，正殿神像為輕微損傷，廟方已自行聘請在地粧佛師傅完成修復，目前保存狀況良好。

至於損毀較為嚴重的2樓神像，文化局說明，經初步鑑定為民國70、80年代作品，未具古物身分，考量實際需求與成本效益，建議廟方依保存需要整理，文化局將持續提供專業協助，確保宗教文物妥善保存。