中油課長涉貪遭押近9個月 告中油爭取復職再討百萬元欠薪

曾在台灣中油公司煉製事業部任職的黎姓課長被控採購收賄，羈押近9個月獲釋，中油依規定停職，交保後他爭取復職被打槍，打民事訴訟獲勝，法院判中油應給他復職並給付108萬元薪水確定，事後中油仍未准黎男復職，他不服再提告，橋頭地院依據懲戒法院裁定，認為黎已被裁定停職，中油做法合規，判黎男敗訴。

判決指出，黎男為中油儲運課長，2022年間，檢調查出黎辦理的「自記式長期紀錄液位／溫度計及偵測儀一批」換購案涉貪，黎男護航廠商得標，將兩種不同產品併同一標案招標，廠商得標後，再交付20萬元給黎男。

檢調偵辦後，認定黎男收賄，同年2月25日經橋頭地檢署聲押禁見獲准，檢方偵結，依違背職務收受賄賂罪將黎起訴，案件移審法院後，黎因否認犯行，證詞牴觸，被法院裁定續押，直到同年11月11日才以25萬元交保停押，二審依圖利罪判刑6年，案件上訴最高法院中。

黎男涉貪被羈押近9個月，中油公司依內部「工作人員考核獎懲注意事項」處以停職，停職期間僅領3分之1薪水，換算每月約3萬2000多元，他向中油爭取復職失利，提起民事訴訟爭權益。

黎男主張中油應從去年1月起至他提起民事訴訟這段時間，付他每月9萬6000多元全薪，包含停職期間及復職前薪水，合計給付108萬元。

一審橋頭地院審理時，當時法官認為黎男涉貪一案仍在審理程序中，判決尚未出爐，並不符公司復職規定，判黎男敗訴。他不服上訴，高雄高分院逆轉，判黎勝訴，不僅准他復職，還判中油應給付108萬元薪資確定。

依當初判決，黎男復職日最晚應為2022年12月15日，但他苦等多日卻仍未復職，他不滿中油不理會民事判決結果，再提起民事訴訟，要中油給付他2023年9月起至去年1月薪水共108萬8595元，另還有19萬2120元特休假工資。

橋頭地院審理時，中油反駁，稱黎男雖具有公務員兼具勞工身分，但並非考試院銓敘的公務員，不適用公務人員保障法，停職、復職規定應依據中油規章辦理，依內部規定復職須等判決確定，且目前黎仍可領3分之1薪水，未來若判無罪，也會補發工資。