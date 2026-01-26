「月領4％利息」台中房仲加盟店長吸金23億…泰國返台落網 檢今起訴

台中市葉姓男子是不動產加盟店負責人，涉從2019年前開始，以房產投資等理由，向顧客、親友邀約挹注資金，承諾以「每月4％利息，一年48％利息」，吸引數十人投資，葉去年五、六月間周轉不靈神隱，被害人組自救會找律師提告，葉在去年9月間，從泰國返回桃園機場時落網，檢方聲押禁見獲准，檢方今偵結，認定葉吸金23億餘元，依違反銀行法、詐欺取財等罪起訴。

檢警調查，葉姓男子（43歲）從2019年間起，對外以投資、借款、履約保證代墊款及房地產合作等名義，宣稱可提供與本金顯不相當高額報酬，以「每月給4％利息，一年可達48％，兩年回本，八年可取回四倍本金」等話術誘騙投資人，最高甚至承諾月息6％（年息高達72％） ，向其親友及一般民眾大量吸金。

葉男另以擴大公司經營為由，誘騙多名房仲員工充任人頭負責人，陸續設立或實質控制10餘家人頭公司，指使被害人具名向多家金融機構申貸、擔任連帶保證人，其中單一公司即向8家銀行申貸總額逾1億384萬元，誘使被害人提供不動產設定物上擔保，銀行貸款金額合計逾4億元。

葉男更未經被害人同意，擅自設定抵押權或辦理不動產移轉登記，將取得之貸款轉供清償個人債務，致41名被害人背負巨額債務，每人損失自數萬元至數億元不等。其後以「後金補前金」方式維持金流，終致資金鏈斷裂而無法清償，整體吸金及詐欺規模高達23億827萬470元。

全案在去年9月23日接獲檢舉後，立即指派檢察官何建寬成立專案小組，深入清查金流、公司架構、不動產及被害人財務狀況，葉男在同年月20日犯行敗露後潛逃出境，檢方在同年月26日函請外交部廢止並註銷其護照，並依法發布通緝。

葉男自知難逃法網，同年月28日自泰國返台，經警逮捕歸案，檢方訊問後聲押獲准，另在偵查中聲請扣押其名下不動產及多筆保單解約金債權，辦理禁止處分登記，凍結相關財產，以確保被害人權益及追徵犯罪所得。