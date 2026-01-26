彰化婦闖紅燈遭告發罵警「白目」獲判無罪 法官：不罰不代表贊同

彰化縣周姓婦人在2017年間騎機車行經秀水鄉時闖紅燈右轉，遭警方攔查，周婦多次以台語「白目」辱罵警員，周婦被依妨害公務罪逮捕後送辦，彰化地院審理時，法官審認，周婦罵警時，當時警方三名警力，不妨害公務執行判無罪，但法官強調「不處罰與贊同非同義詞」，全案上訴台中高分院後，駁回上訴，全案確定。

檢警調查，周姓婦人在2017年4月21日下午4時許，騎機車行經彰化縣秀水鄉民生街時，違規闖紅燈右轉彰水路2段，警方發現後攔查，周婦不滿，當場多次以台語之「白目」辱罵警員，警方依妨害公務罪送辦。

彰化地院審理時，周婦否認辱罵「白目」，不過經法官檢視警方執勤密錄器，確認周婦的確有罵警白目，法官審酌，周婦的言論非連串的咒罵，明顯是口頭抱怨，或出於一時情緒反應之激動言語，難以認定周婦欲透過辱罵言詞，阻止員警執行公務。

法官認為，周婦行為雖會造成員警心中不悅，但周婦形單影隻，現場有三名男性員警執行公務，此類情況通常不致會因此妨害公務的後續執行，不認為周婦行為有構成「足以影響公務員執行公務」，依據憲法法庭113年憲判字第5號判決意旨，自屬行為不罰，而應諭知無罪。

法官也強調，周婦行為雖不構成辱公務員罪，但並不代表法院贊同，或鼓勵此種不雅言論，公務員依法執行職務，都應該獲得最基本的尊重，不處罰與贊同，並非同義詞。