北市萬華尋仇砍幫派幹部腳筋 2男重傷害未遂起訴

幫派幹部賴姓男子去年12月間在台北西門町某停車場遭人砍腳筋，涉案徐姓、王姓犯嫌立刻打電話自首；北檢查出，徐男為乾爹報仇找王男犯案，今天依重傷害未遂罪嫌起訴2人。

檢警調查，徐男是某幫派「南萬華教父」高姓男子（已歿）乾兒子，與賴男並不相識，但認定高男過去遭人毆打導致跛腳不良於行之事是賴男所主導。

去年12月1日下午1時59分許，高男告別式後，徐男夥同友人王男在台北市萬華區中華路停車場繳費機台旁，利用賴男步出電梯前往繳費之際圍堵賴男。王男先以辣椒水噴灑賴男並徒手架住賴男，讓賴男無法反抗，徐男即手持預備開山刀砍殺賴男雙腿，為高男報仇。

徐男、王男見目的得逞，旋即自首報警、通知救護車，警方據報趕到現場，當場逮捕徐男、王男，移送台北地檢署。檢察官訊問後，將2人聲請羈押禁見獲准。

賴男經送醫急救，診斷受有右側外踝及距骨開放性骨折、阿基里斯腱及腓骨長短腱完全斷裂、小腿肌肉斷裂等傷害，因就醫救治，尚未導致下肢毀敗或嚴重減損機能的重傷害結果。

北檢今天偵查終結，依刑法重傷害未遂罪嫌起訴徐男、王男，並將羈押中2人移審台北地方法院。