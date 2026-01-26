快訊

不是什麼都能裝 這8種東西長時間放夾鏈袋保存反而壞更快

北海道早餐店播台灣電視台被出征！老闆傻眼不退讓 回應讓網大炸鍋

年前必看！今天臘八節「最強轉運日」 由來、禁忌與開運3招曝

北市萬華尋仇砍幫派幹部腳筋 2男重傷害未遂起訴

中央社／ 台北26日電

幫派幹部賴姓男子去年12月間在台北西門町某停車場遭人砍腳筋，涉案徐姓、王姓犯嫌立刻打電話自首北檢查出，徐男為乾爹報仇找王男犯案，今天依重傷害未遂罪嫌起訴2人。

檢警調查，徐男是某幫派「南萬華教父」高姓男子（已歿）乾兒子，與賴男並不相識，但認定高男過去遭人毆打導致跛腳不良於行之事是賴男所主導。

去年12月1日下午1時59分許，高男告別式後，徐男夥同友人王男在台北市萬華區中華路停車場繳費機台旁，利用賴男步出電梯前往繳費之際圍堵賴男。王男先以辣椒水噴灑賴男並徒手架住賴男，讓賴男無法反抗，徐男即手持預備開山刀砍殺賴男雙腿，為高男報仇。

徐男、王男見目的得逞，旋即自首報警、通知救護車，警方據報趕到現場，當場逮捕徐男、王男，移送台北地檢署。檢察官訊問後，將2人聲請羈押禁見獲准。

賴男經送醫急救，診斷受有右側外踝及距骨開放性骨折、阿基里斯腱及腓骨長短腱完全斷裂、小腿肌肉斷裂等傷害，因就醫救治，尚未導致下肢毀敗或嚴重減損機能的重傷害結果。

北檢今天偵查終結，依刑法重傷害未遂罪嫌起訴徐男、王男，並將羈押中2人移審台北地方法院。

幫派 自首 北檢

延伸閱讀

陸軍少校北市頂樓酒吧獨飲後墜樓 頭部重創送醫不治

影／北市萬華公寓藏士九賭場 警查獲負責人等16人扣賭資25萬

假名人贈書騙財 北市警銀與時間賽跑救3百萬養老金

假冒AMD蘇姿丰誆「贈書」 北市翁險遭詐300萬元

相關新聞

彰化婦闖紅燈遭告發罵警「白目」獲判無罪 法官：不罰不代表贊同

彰化縣周姓婦人在2017年間騎機車行經秀水鄉時闖紅燈右轉，遭警方攔查，周婦多次以台語「白目」辱罵警員，周婦被依妨害公務罪...

開車聽音樂未禮讓救護車還擦撞 挨罰3600吊銷駕照不服提告敗訴

陳姓男子開車未禮讓救護車，還與救護車發生碰撞，台南市交通局開罰3600元、吊銷駕駛執照；陳不服提告主張因播放音樂，未聽到...

婚外情恐性影像外流竟出怪招 女師誣告學生性侵遭判刑

嘉義一名社區大學才藝女老師與男學生發展婚外情，雙方合意發生性行為並拍攝影像，事後女師因擔心影片外流遭人得知，竟向警方誣指...

同事不採認「配偶權」 台南地院另名法官認女女戀侵丈夫配偶權判賠

台南地院一名法官本月13日以上萬字判決論述配偶權在法律上根本不存在，不應強以民法侵權行為法介入審查，將人民婚姻清算了結而...

她心理受創…懷孕氣男隱婚 放狠話涉恐嚇判免刑

謝姓女子與蔡姓男子交往，懷孕後才知蔡已婚，蔡不願負責，她被激怒後說「你想要被打個半死是不是」、「顧好你的小孩」等語；法官...

劉姓保母姊妹虐剴剴案 二審1/27宣判

「剴剴」遭虐死案，一審國民法官法庭認定保母姊妹劉彩萱、劉若琳以虐取樂，惡性重大等，判決無期徒刑、18年徒刑。經上訴，二審...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。