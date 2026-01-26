開車聽音樂未禮讓救護車還擦撞 挨罰3600吊銷駕照不服提告敗訴

陳姓男子開車未禮讓救護車，還與救護車發生碰撞，台南市交通局開罰3600元、吊銷駕駛執照；陳不服提告主張因播放音樂，未聽到鳴笛聲，確實不知道救護車要通過，不是惡意阻擋。法院認定即使陳卻未發現有救護車，亦有應注意未注意過失責任，判決駁回。可上訴。

判決書指出，陳姓男子去年4月2日上午10時許，開車行經新竹縣竹北市勝利十一路與莊敬七街口，因有「聞救護車之警號，不立即避讓」違規，還與救護車發生碰撞，警方舉發移送台南市交通局，交通局裁罰3600元、吊銷駕照、1年內不得考領，並應參加道路交通安全講習。

陳不服，向高雄高等行政法院提起行政訴訟主張，案發前因緊閉車窗播放音樂，未聽到救護車鳴笛，且當時左側車道持續有車輛往來通行，遮蔽他在駕駛座的視線；等窺見救護車已來不及閃避，他沒有阻擋救護車前進惡意，確實不知道救護車要通過，請求撤銷處分。

交通局指出，依陳自己提供的行車紀錄器影像，救護車自始至終均沿路大聲鳴笛，鳴笛聲響明顯清晰，一般駕駛人均可聽聞；陳主張播放音樂未聽聞鳴笛，已有疏失。且陳行經無號誌交叉路口，應保持隨時可煞停行車速度，卻並未減速，以致未能及時煞停而撞上救護車。

法院當庭勘驗行車紀錄器影像，陳的行進車道並無任何來車，左側車道僅有若干車輛徐行前進，雙向車道均屬正常用路情況，並無特殊足以影響視線情形；救護車出現於畫面時，可清楚聽聞大聲鳴笛，且開啟車頂警示燈光，靠近碰撞路口時，救護車已出現在陳的車輛左方邊緣。

法院指出，陳持續前進接近前方無號誌交叉路口，並未出現顯著減速行駛以保持隨時可煞停狀態駕駛動向，以致瞬間反應不及，與救護車發生碰撞，其駕駛行為顯有疏失，構成遇有救護車警號而不避讓違規，堪以認定。

法院認為，陳主張因播放音樂而未聽聞鳴笛，但陳為考領合格駕照駕駛人，駕駛過程應小心謹慎，負有隨時保持煞停減速及密切注意前方車況，以確保行車安全之注意義務；陳未降低車內音樂音量，亦未減速慢行，應負應注意能注意而不注意之過失責任。