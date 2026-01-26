婚外情恐性影像外流竟出怪招 女師誣告學生性侵遭判刑

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義一名社區大學才藝女老師與男學生發展婚外情，雙方合意發生性行為並拍攝影像，事後女師因擔心影片外流遭人得知，竟向警方誣指遭強制性交及偷拍。嘉義地院審理後，依誣告罪判處女師有期徒刑5月。可上訴。

判決書表示，女師因在社區大學授課結識男學員，兩人進而交往。2024年1月21日，女師到嘉義市警局一分局報案，指控男方於2023年間在汽車旅館及車內多次違反其意願進行性交，並在她不知情的情況下私自拍攝性影像。並有車震、性交、姿勢等照片、影像佐證。

嘉義地檢署受理後展開調查，發現罪嫌不足，於2024年做出不起訴處分。女師不服聲請再議，仍遭高檢署台南分署駁回確定。隨後，女師因涉嫌誣告遭檢方提起公訴。

法院審理，女師坦承是因為與男學生的性交影片被他人知悉並遭散布，一時失慮才決定提告。法官認為，女師明知雙方為戀人關係且合意性交，卻虛構事實投案，不僅虛耗司法資源，更讓男學生飽受長期偵查訟累與外界異樣眼光，對其社會評價造成嚴重負面影響。

考量女師在法院審理時自白犯行，符合刑法減刑規定，且告訴人已獲不起訴處分，未進一步造成無端判決，判處有期徒刑5月。

婚外情性影像遭散布，嘉義女師出奇招誣告學生反吃牢飯。圖／本報資料照片
