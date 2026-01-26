快訊

同事不採認「配偶權」 台南地院另名法官認女女戀侵丈夫配偶權判賠

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南地院一名法官本月13日以上萬字判決論述配偶權在法律上根本不存在，不應強以民法侵權行為法介入審查，將人民婚姻清算了結而駁回；另一名法官卻認定配偶權實際存在，蔡姓男子妻子與顏姓女同事發展女女戀，本月16日判決顏女應賠償精神慰撫金15萬元。可上訴。

這名法官論述，配偶因婚姻契約而互負誠實義務，一方行為不誠實，破壞共同生活圓滿安全及幸福者，即為侵害他方權利；侵害配偶關係身分法益行為並不以發生性行為為限，若行為已逾越普通朋友分際，足以嚴重破壞他人婚姻信賴及家庭穩定，即可認屬侵害基於配偶關係之身分法益而情節重大。

蔡姓男子提起侵權行為損害賠償訴訟指出，他與黃姓女子在2020年10月結婚，育有一未成年子女；前年11月他在黃女手機發現其與顏姓女同事的鹹濕對話，質問後黃女承認與顏女交往且發生親密關係，蔡同月與顏女對質，顏女亦承認。

蔡表示，因黃女出軌，讓他身心受到嚴重打擊，無法繼續婚姻，他與黃女於去年2月離婚；顏女侵害他的配偶權甚鉅，讓他精神受有莫大痛苦，依民法請求精神慰撫金80萬元。

顏女主張，她與黃女同為女性，黃女因婚姻不睦，常向身為同事的她抱怨訴苦，前年5月間就提到討論離婚；她因此常關心安慰黃女，聊天過程中雖日漸產生好感，但彼此相處僅限於對話，並無肢體接觸或交往關係，蔡稱她與黃女發生親密關係，並非事實。

顏女認為，即使她在黃女婚姻存續期間兩人有一些對話，但實際上並沒有與黃女出遊，黃女婚姻也早因感情破裂而名存實亡，離婚並非是她的關係；她並沒有影響黃女跟蔡的感情，蔡的配偶權受侵害情節未達重大，即使法院認蔡得請求賠償，80萬元金額也過高。

法院認為，顏女承認知道黃姓女同事已婚，仍與黃女在LINE有大量鹹濕對話包括：黃女「滿腦子都是跟你愛愛的畫面 好想抱你好想親妳」，顏女「起床就想成這樣」；黃女「只能愛我 只能跟我愛愛」，顏女「不管等不等的到你 我也不會有別人了 這是我們的約定」等。

法院指出，顏女與黃女談論渴望彼此與性愛相關對話，互相表達愛慕之意、索求對方情感回應，並流露對彼此身體親密期待，衡諸一般社會通念，顯已逾越通常朋友往來之合理界線；另參以蔡姓男子與顏女對話，顯見顏女辯稱與黃女僅是對話交流，並無實際接觸，顯不可採。

法院認定，顏女與黃女間不正當交往，足以侵害蔡基於婚姻關係所享有配偶身分法益，使蔡受非財產上損害即精神上痛苦，自得依法請求賠償；審酌蔡擔任司機，需扶養小孩及母親，顏女目前任職於早餐店，需扶養父母及負擔房屋等生活費用等，認顏女應賠償精神慰撫金15萬元。

台南地院一名法官本月13日以上萬字判決論述配偶權在法律上根本不存在，另一名法官卻認定配偶權實際存在。本報資料照片
台南地院一名法官本月13日以上萬字判決論述配偶權在法律上根本不存在，另一名法官卻認定配偶權實際存在。本報資料照片

