她心理受創…懷孕氣男隱婚 放狠話涉恐嚇判免刑

謝姓女子與蔡姓男子交往，懷孕後才知蔡已婚，蔡不願負責，她被激怒後說「你想要被打個半死是不是」、「顧好你的小孩」等語；法官認定謝女犯恐嚇危害安全罪，但審酌她心理受創才觸法，非貪得無厭之輩，判決免刑。

檢方起訴指出，謝女懷孕後，蔡不願出面負責，二○二四年九月三日打電話給蔡討論金錢賠償問題，恫稱你的店有可能會被砸掉、你最好把小孩都保護起來、連卅萬都拿不出來你性命難為啊、讓你的小孩丟臉沒辦法去學校等話。蔡報案，檢察官依涉犯恐嚇危害安全罪起訴她。

基隆地方法院審理時，謝女說，聽到起訴錄音證據嚇一跳，自認有錯，原因是前一天蔡陪她就醫確認懷孕，蔡竟問醫生是不是假性懷孕，當下她就暈倒了。當天下午她被送去急診打鎮定劑，沒了小孩，後來打電話給蔡男，原想好好說，但蔡一直激怒她，她不是有意的，她不曾這樣做過。

謝女說，蔡父指蔡男曾做過一樣的事，有四名女子有同樣遭遇，還有人得憂鬱症。她有錯會坦然面對，感到很抱歉；在身心受創情況下，她已服用加強藥物一年多，鎮定藥劑打了四次，她已不想與蔡男有任何瓜葛，希望到此為止。

法官指出，謝女行為觸犯恐嚇危害安全罪，全案源自蔡男欺瞞已婚身分交往在先，謝女懷有身孕，蔡男又質疑是假懷孕，謝女心理受到極大打擊刺激，身心狀況極度不佳，最後不得已引產。

法官認為，這場感情糾紛讓謝女深受委屈，心情非常低落才口不擇言，客觀上足以引起一般同情。因蔡男也有可歸責之處，且已提起刑事附帶民事訴訟求償，權益足以保障。謝女無前科，非貪得無厭、強取豪奪之輩，一時失慮犯罪，情節輕微顯可憫恕，判決免除其刑。可上訴。