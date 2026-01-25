快訊

抽到捧花表情超驚恐！曾莞婷嚇喊「我還不想結」 王偉忠爆Lulu想生5個

勾結工程公司違規排放水肥污水 2環保業者遭判刑

中央社／ 台中25日電

台中蘇姓與吳姓環保業者，113年間與承攬污水下水道工程的業者勾結，將水肥等污水違規排放至污水下水道。台中地院審理後，日前依廢清法判2人各3年2月、2年4月徒刑，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，蘇男與吳男分別經營環保科技公司與清潔衛生行，領有廢棄物清除許可證，應將收取處理的水肥、餐廳油污等污水廢棄物，依規定載運至台中市政府環保局水肥資源處理中心繳費處理。

蘇男、吳男為節省進廠處理費，與邱姓男子經營的工程公司勾結，趁邱男在民國113年間承攬內政部營建署主辦的台中市重劃區建置污水下水道工程期間，讓蘇男、吳男的公司水肥車駛入施工區域，違規排放至污水下水道。

檢方統計，蘇男與吳男藉此違法棄置污水廢棄物逾1000公噸，不法所得總計新台幣517萬餘元。案經台中地方檢察署偵辦後，114年8月間依違反廢棄物清理法等罪，將蘇男等15人起訴。

台中地方法院審理後，6日依違反廢棄物清理法，判處蘇男合併應執行3年2月徒刑、吳男合併應執行2年4月徒刑，其餘人6月至1年3月徒刑，得緩刑2至3年，全案可上訴。

污水 廢棄物 水肥

延伸閱讀

花蓮光復洪災淤積砂土達百萬噸 彭啓明：花費30億元分類去化

高雄治「土方之亂」新制挨轟 土木技師反彈：把技師當監工

魚塭、農地等濫倒40個足球場廢棄物 2年追查起訴102人、27家公司

桃園要蓋廢棄物循環處理園區？評估計畫已發包官員說沒有

相關新聞

劉姓保母姊妹虐剴剴案 二審1/27宣判

「剴剴」遭虐死案，一審國民法官法庭認定保母姊妹劉彩萱、劉若琳以虐取樂，惡性重大等，判決無期徒刑、18年徒刑。經上訴，二審...

台中筍農整地見10年前失蹤婦白骨 家屬望年前領屍 檢：需作業

台中市邱姓筍農在21日整地時，發現疑為人骨骨骸，檢警查出疑為10年前失蹤的邱姓婦人，民代反映，家屬希望能在農曆年前領屍，...

男隱瞞已婚女友懷孕不願負責 她出言恐嚇被男方告法官同情判免刑

謝姓女子與佯稱單身的蔡姓男子交往，懷孕後才知蔡已婚。謝女因蔡不願負責，被激怒後說「你想要被打個半死是不是」、「顧好你的小...

影／三立採訪車闖紅燈釀10傷 賴苡任爆非首次 「兩台前後都闖」

三立電視台採訪車昨天行經北市中山區一江街，要左轉南京東路時失控撞入路口的彰化銀行吉林分行釀10人輕重傷，事後調閱監視器發...

台南來亞大樓市府將強制拆除 所有權人不甘財產被剝奪提告遭駁回

台南市來亞大樓去年初楠西地震受損列為危樓，市府工務局春節後進場拆除，前管委會主委李靖廉等區分所有權人不服提告，主張可採保...

中油大林廠工人持割繩刀把同事砍成重傷 態度不佳2審從重改判

中油公司大林煉油廠王姓、單姓外包商員工因工作問題爆發糾紛，2023年10月8日傍晚6時許，王男持割繩刀朝單男狂砍，單男頭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。