勾結工程公司違規排放水肥污水 2環保業者遭判刑
台中蘇姓與吳姓環保業者，113年間與承攬污水下水道工程的業者勾結，將水肥等污水違規排放至污水下水道。台中地院審理後，日前依廢清法判2人各3年2月、2年4月徒刑，可上訴。
依據檢方的起訴書指出，蘇男與吳男分別經營環保科技公司與清潔衛生行，領有廢棄物清除許可證，應將收取處理的水肥、餐廳油污等污水廢棄物，依規定載運至台中市政府環保局水肥資源處理中心繳費處理。
蘇男、吳男為節省進廠處理費，與邱姓男子經營的工程公司勾結，趁邱男在民國113年間承攬內政部營建署主辦的台中市重劃區建置污水下水道工程期間，讓蘇男、吳男的公司水肥車駛入施工區域，違規排放至污水下水道。
檢方統計，蘇男與吳男藉此違法棄置污水廢棄物逾1000公噸，不法所得總計新台幣517萬餘元。案經台中地方檢察署偵辦後，114年8月間依違反廢棄物清理法等罪，將蘇男等15人起訴。
台中地方法院審理後，6日依違反廢棄物清理法，判處蘇男合併應執行3年2月徒刑、吳男合併應執行2年4月徒刑，其餘人6月至1年3月徒刑，得緩刑2至3年，全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言