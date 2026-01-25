郵局提款機看見別人遺留500元...見四下無人他全拿走 法官判罰金3000

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子在郵局的自動櫃員機（ATM），看到李男提款疏忽未拿走的現金500元，見身旁沒有人全數拿走，過程被監視器拍下。法官審理後，依侵占罪判處罰金3000元。全案可上訴。

判決指出，陳男去年5月2日晚上6時45分在基隆碇內郵局ATM前，看見李男先前去提領存款，因疏未而未取走的500元紙鈔，萌生侵占遺失物犯意，拿走500元並離去。

李男發現少了500元，回到郵局ATM尋找未發現，報警處理。警方調閱郵局監視器等影像，查出陳男身分，通知到案說明，製作筆錄後函送法辦。

基隆地檢署檢察官偵訊時，李男承認犯行，並與李男證述情節大致相符，並依李男領款交易明細、案發時地監視器畫面，認定李男涉犯侵占罪，向基隆地方法院聲請簡易判決。

法官審理後指出，李男事後曾返回郵局尋找500元，可見他並非不知紙鈔在何時、何地遺失，紙鈔應屬遺忘物而非遺失物。李男拿走500元，係涉犯刑法侵占離本人所持有之物罪。

法官說，李男看見紙鈔，未思如何歸還失主，反而侵吞，顯然欠缺尊重他人財產權觀念，並造成李男財物損失，應予責難。衡量李男坦認犯行，卻未返還或賠償李男的態度，處罰金3000元，如易服勞役以1千元折算1日。

陳姓男子在郵局的自動櫃員機（ATM），看到李男提款疏忽未拿走的現金500元。基隆地方法院法官審理後，依侵占罪判處罰金3000元。全案可上訴。聯合報系資料照
郵局 侵占 監視器

