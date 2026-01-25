台中筍農整地見10年前失蹤婦白骨 家屬望年前領屍 檢：需作業

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市邱姓筍農在21日整地時，發現疑為人骨骨骸，檢警查出疑為10年前失蹤的邱姓婦人，民代反映，家屬希望能在農曆年前領屍，台中地檢署表示，全案有檢體送驗時程，需要一個月，家屬可電洽地檢署為民服務中心洽詢。

台中市太平區邱姓筍農21日下午在山區整地時發現一具人體頭顱，已成白骨，隨即報警處理。太平警分局頭汴派出所一名張姓資深警員發現死者衣著特徵和10年前曾受理的邱姓婦人失蹤懸案相符，又在附近找到邱婦的機車。

全案報請檢察官驗屍並核對DNA，今確認身分是邱婦，家屬透過市議員江和樹反映，因DNA報告等流程，要一個月後才能領回屍骨，希望能盡快在年前讓死者入土為安。

台中地檢署回覆，相驗案件的檢體送驗時程，若不含解剖，需要有一個月左右的作業時間，家屬如欲查復案件進度，可電詢承辦股，或台中地檢署為民服務中心，將由承辦股回覆。

台中市太平區邱姓筍農21日下午在山區整地時發現一具人體頭顱，並已成白骨。圖／民眾提供
台中市太平區邱姓筍農21日下午在山區整地時發現一具人體頭顱，並已成白骨。圖／民眾提供

