男隱瞞已婚女友懷孕不願負責 她出言恐嚇被男方告法官同情判免刑

謝姓女子與佯稱單身的蔡姓男子交往，懷孕後才知蔡已婚。謝女因蔡不願負責，被激怒後說「你想要被打個半死是不是」、「顧好你的小孩」等話。法官認定謝女犯恐嚇危害安全罪，審酌她心理創才觸法，並非貪得無厭之輩，判決免刑。

檢方起訴指出，謝女懷孕後，蔡又不願出面負責，2024年9月3日打電話給蔡討論金錢賠償問題時，恫稱你的店有可能會被砸掉、你最好把小孩都保護起來、連30萬都拿不出來你性命難為啊、讓你的小孩丟臉沒辦法去學校等話。蔡心生畏懼報案，檢察官偵查後，起訴謝女涉犯恐嚇危害安全罪。

基隆地方法院審理時，謝女說，聽到起訴錄音證據嚇一跳，自認有錯，原因是前一天蔡陪她就醫確認懷孕，蔡竟問醫生是不是假性懷孕，當下她就暈倒了。當天下午她被送去急診打鎮定劑，因此沒了小孩，後來打電話給蔡男，想要好好說，但蔡一直激怒她，她不是有意的，她不曾這樣做過。

謝女對法官說，蔡父指蔡男曾做過一樣的事，有4名女子有同樣的遭遇，還有人得了憂鬱症。她有錯會坦然面對，並感到很抱歉。在身心受創情況下，她已服用加強藥物1年多，鎮定藥劑打了4次，她已經不想與蔡男有任何瓜葛，希望到此為止，不要再繼續下去了。

法官指出，謝女行為觸犯恐嚇危害安全罪，全案紛爭緣自蔡男欺瞞謝女已婚身分交往在先，謝女懷有身孕，蔡男竟又質疑是假懷孕，謝女心理受到極大打擊刺激，身心狀況極度不佳，最後不得已引產。