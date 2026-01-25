影／三立採訪車闖紅燈釀10傷 賴苡任爆非首次 「兩台前後都闖」

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

三立電視台採訪車昨天行經北市中山區一江街，要左轉南京東路時失控撞入路口的彰化銀行吉林分行釀10人輕重傷，事後調閱監視器發現駕駛闖紅燈，士林、北投議員擬參選人賴苡任更爆料，三立車輛闖紅燈早已不是第一次，諷刺新聞口號乾脆改成「不管紅色綠色，都是綠色」。

賴苡任指出，接獲網友爆料，YT上有個行車記錄器影片，日期是13年前的2012年8月7日，有兩台闖紅燈的車輛「7407-YY」、「7417-YY」，上頭印著斗大的「SET 三立電視」直接疾馳而過，當時有位身穿藍衣服的行人正要過馬路，所幸停下腳步沒有造成意外。

賴苡任說，由此可見三立電視職業訓練一定有問題，電視台根本毫不在意自家駕駛闖紅燈，質疑「這13年當中闖了幾次紅燈？是否多到數不清？」，直到兩天前不幸發生意外，痛批「是一個什麼樣的企業文化，允許、縱容自家雇員一直闖紅燈，拿行人的性命開玩笑，拿其他車輛的安全當兒戲？」

賴苡任說，三立集團口號是「專業、品質、正能量」，新聞的口號是「台灣在地新聞第一領導品牌三立新聞」果然只是口號，誰當真誰就輸了，建議三立集團的口號應改成「不管紅色綠色，都是綠色」。

三立採訪車日前失控撞入中山區南京東路、一江街口的彰化銀行，釀10人輕重傷。記者翁至成／攝影
三立採訪車日前失控撞入中山區南京東路、一江街口的彰化銀行，釀10人輕重傷。記者翁至成／攝影

