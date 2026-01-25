高金枝遭質疑提供前院長辦公室 高院：符合規定
即將退休的高院院長高金枝，遭指在辦公空間不足情況下，無償提供專屬辦公室給已退休的前院長李彥文使用。高院今天表示，符合相關規定，盼外界理解。
台灣高等法院院長高金枝被爆出曾涉及霸凌高院女法官後，又遭爆在法院辦公空間不足情況下，無償提供專屬辦公室給已退休的前高院院長李彥文使用。
台灣高檢署主任檢察官陳宏達指出，此事恐折損法院審判獨立的觀感，影響民眾對司法的信任；甚至已有法官揚言，將向台北地檢署提出告發，指涉貪污罪嫌。
高金枝尚未出面說明，僅由高院今天發布新聞稿回應。
高院表示，相關辦公空間配置是基於司法業務實際需求調整，並符合現行規定。高院指出，李彥文目前擔任司法院民事訴訟法研修委員會召集人，負責民事訴訟制度修法規劃及研修會運作，並長期協助解析最高法院民事裁判法律見解，參與法律座談會及裁判審查等工作。
高院表示，上述職務涉及司法院主責法案的立法研擬，以及下級審法律見解的統一適用，屬推動司法業務的重要工作。為確保相關會議與研修作業順利進行，提供適當辦公空間有其必要性，與法院實際需求相符。
高院強調，辦公空間調整是依據「司法院及所屬各機關辦公處所管理作業要點」相關規定，衡酌業務執行的強度與頻率後彈性配置，目的在於提升司法行政效率，並使重大法案研修及裁判見解統一工作得以順利推動，盼外界理解司法行政運作的實際需要。
