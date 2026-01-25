台南來亞大樓市府將強制拆除 所有權人不甘財產被剝奪提告遭駁回
台南市來亞大樓去年初楠西地震受損列為危樓，市府工務局春節後進場拆除，前管委會主委李靖廉等區分所有權人不服提告，主張可採保留3樓以下部分低層樓或補強措施等作法，區分所有權人有60人，整棟強制拆除剝奪他們財產，很不公平；法院判決駁回告訴。可上訴。
判決書指出，台南市中西區府前路二段上的來亞大樓，門牌共81戶，為地下2層、地上12層的建築物；去年1月30日因楠西地震致9樓外牆掉落造成路旁車輛毀損，工務局委由台南市土木技師公會辦理結構安全鑑定，鑑定報告判定確有安全虞慮，應全棟拆除，工務局依法處分。
來亞大樓前管委會主委李靖廉與李姓區分所有權人不服，提起訴願遭駁回，再向高雄高等行政法院提起行政訴訟，二人主張，依據鑑定報告，大樓2、3樓並無鋼筋鏽蝕剝落情形，1、2樓氯離子含量並未超標；可見大樓低層樓即3樓以下部分，其朽壞或耐震度不佳情形並不嚴重。
二人認為，可僅就上層部分拆除，或以他法補強其耐震強度，既可確保建物安全，又可保障建物所有人權利；且鑑定報告也似認採補強措施亦屬可行方法，工務局未考量大樓低層樓存續可行性，遽然作成全部拆除結論，正確性有疑義，與比例原則有違，有另委請台南市結構技師公會鑑定必要。
二人表示，工務局未給予自行補強或修繕機會違反規定，且作成限制或剝奪人民自由或權利處分前，未通知他們陳述意見，亦違反行政程序法；大樓內部區分所有權人約60人，產權複雜，爭議未解決前逕予拆除，對建物所有人甚不公平，請求撤銷處分。
工務局說明，鑑定指出大樓有立即性危險，建議儘速全棟拆除（含地下室），以維護周遭民眾及來往車輛安全；因大樓狀況須緊急處理，符合行政程序法「情況急迫，如予陳述意見之機會，顯然違背公益者」情形，故未給予陳述意見機會，並無違法，另鑑定報告並未解讀為有補強可能性。
合議庭依據鑑定報告指出，大樓確有安全虞慮，地震來臨時恐有倒塌危險，且建築物緊鄰府前路二段及大智街，四周鄰房密布，建議儘速全棟拆除；鑑定過程公正嚴謹，共9名土木技師共同鑑定，並作成一致鑑定結論，顯見鑑定結果足認具有高度專業性與客觀性。
合議庭認為，工務局依據鑑定報告命立即停止使用並限期拆除，實屬有正當理由與必要性，應屬合法有據；大樓已無經修繕、補強而回復公共安全狀態可能性，李靖廉等人主張可採用減重施工法，或片面解讀報告內容認為可採補強措施，均無可採。
合議庭審酌，大樓隨時有發生公共危險疑慮，且大樓位處市區交通要衝，衡量此公共安全涉及生命、身體、財產重大權益，工務局自得不給予陳述意見機會；且李等人亦已提出訴願陳述意見，訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，判決應予駁回。
