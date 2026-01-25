中油大林廠工人持割繩刀把同事砍成重傷 態度不佳2審從重改判

中油公司大林煉油廠王姓、單姓外包商員工因工作問題爆發糾紛，2023年10月8日傍晚6時許，王男持割繩刀朝單男狂砍，單男頭、胸受到重創血流如注，送醫急救才撿回一命，但復原需要兩年，一審王男被依傷害罪判刑1年，檢方不服上訴，高雄高分院合議庭考量王男未與單男和解，犯後態度不佳，從重改判1年8月。可上訴

檢方調查，案發當天王男、單男就在廠區內爆發爭執，下班時間在廠區大門前，又再次爆發衝突，當時王已準備好割繩刀，見單男與他爭執，隨即持刀朝單男頭部、胸部狂砍。

單男當時舉起右手抵擋，右臂遭刀刃劃傷，臉頰也有傷痕，王男行凶後，就坐上自己的轎車逃逸，單男負傷跑到大門警衛室求助，經保全協助報案送醫。

單男送醫後臉頰有深度撕裂傷，右前臂肌肉、神經則被刀刃割斷受到重創，雖然撿回一命，但手臂活動都受影響，需要2年才能康復，留有後遺症。

王男事後自行帶刀到派出所投案，坦承當天是與單男爆發口角，才拿割繩刀砍他兩下。但檢方依據單男就醫時傷勢，認為單刀刃傷很深，且集中頭部、胸部，王男行凶時，應可預見下手恐造成單男死亡結果，偵結依殺人未遂罪嫌將王男起訴。

高雄地院審理時，法官考量單男傷勢僅及於筋肉、韌帶切割、裂傷，未達重傷害程度，若王男有刺殺單男計畫，本可事先準備更具殺傷力的大型刀械，而非選擇單男臉部、前胸部加以攻擊，不採信檢方說法，改依普通傷害罪判刑1年。

檢方及王男不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭採信一審見解，認為單男傷勢僅及於筋肉、韌帶的割裂傷，王男當時下手有所節制，且見單男流血受傷後便停手，應無殺人故意，且未達重傷害程度，應以普通傷害罪論。