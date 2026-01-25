快訊

論文突圍／別再拚產量！國科會不怕研究小 怕想當救世主

超慢跑半年，為什麼沒有明顯長肌肉？復健科醫師解答常見疑問

每個人經過都摸一下 網友實測「試抓」101外牆：根本抓不住

中油大林廠工人持割繩刀把同事砍成重傷 態度不佳2審從重改判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

中油公司大林煉油廠王姓、單姓外包商員工因工作問題爆發糾紛，2023年10月8日傍晚6時許，王男持割繩刀朝單男狂砍，單男頭、胸受到重創血流如注，送醫急救才撿回一命，但復原需要兩年，一審王男被依傷害罪判刑1年，檢方不服上訴，高雄高分院合議庭考量王男未與單男和解，犯後態度不佳，從重改判1年8月。可上訴

檢方調查，案發當天王男、單男就在廠區內爆發爭執，下班時間在廠區大門前，又再次爆發衝突，當時王已準備好割繩刀，見單男與他爭執，隨即持刀朝單男頭部、胸部狂砍。

單男當時舉起右手抵擋，右臂遭刀刃劃傷，臉頰也有傷痕，王男行凶後，就坐上自己的轎車逃逸，單男負傷跑到大門警衛室求助，經保全協助報案送醫。

單男送醫後臉頰有深度撕裂傷，右前臂肌肉、神經則被刀刃割斷受到重創，雖然撿回一命，但手臂活動都受影響，需要2年才能康復，留有後遺症。

王男事後自行帶刀到派出所投案，坦承當天是與單男爆發口角，才拿割繩刀砍他兩下。但檢方依據單男就醫時傷勢，認為單刀刃傷很深，且集中頭部、胸部，王男行凶時，應可預見下手恐造成單男死亡結果，偵結依殺人未遂罪嫌將王男起訴。

高雄地院審理時，法官考量單男傷勢僅及於筋肉、韌帶切割、裂傷，未達重傷害程度，若王男有刺殺單男計畫，本可事先準備更具殺傷力的大型刀械，而非選擇單男臉部、前胸部加以攻擊，不採信檢方說法，改依普通傷害罪判刑1年。

檢方及王男不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭採信一審見解，認為單男傷勢僅及於筋肉、韌帶的割裂傷，王男當時下手有所節制，且見單男流血受傷後便停手，應無殺人故意，且未達重傷害程度，應以普通傷害罪論。

不過，王男事後仍未與單男達成和解，考量他有施用毒品、妨害公務、不能安全駕駛、槍砲等前科，守法觀念薄弱，應從重量刑，合議庭審酌王男情況，依傷害罪改判1年8月。可上訴。

台灣中油大林煉油廠。本報資料照片
台灣中油大林煉油廠。本報資料照片

傷害罪 殺人未遂 毒品

延伸閱讀

4大國營事業去年「2虧2盈」 經部樂觀看待員工年終4.4個月

伊朗動盪 國際油價上漲！中油宣布 明日起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元

台積電進駐中油舊址 高市消新增後勁分隊

藻礁沉砂面積變大無關三接工程 怪桃市府？環保局反駁

相關新聞

酒駕上路！台南新營保時捷女駕駛深夜連撞翻6車遭送辦

台南市新營區昨深夜傳出連環車禍，開著保時捷轎車女駕駛高速失控擦撞路旁共6輛汽、機車，還造成1名貨車司機送醫，警追查，女駕...

台南來亞大樓市府將強制拆除 所有權人不甘財產被剝奪提告遭駁回

台南市來亞大樓去年初楠西地震受損列為危樓，市府工務局春節後進場拆除，前管委會主委李靖廉等區分所有權人不服提告，主張可採保...

中油大林廠工人持割繩刀把同事砍成重傷 態度不佳2審從重改判

中油公司大林煉油廠王姓、單姓外包商員工因工作問題爆發糾紛，2023年10月8日傍晚6時許，王男持割繩刀朝單男狂砍，單男頭...

離婚被討錢 回「好」代價16萬

高雄劉姓男子與陳姓妻子離婚後，向法院提告追討交往及婚姻期間代墊的家電與旅遊費用，陳女抗辯款項屬「贈與」不應返還。橋頭地方...

拿司法當報復工具 檢察官：不應輕縱

誣告罪立法目的是為防止無辜者遭惡意、虛構控訴而蒙受刑責，同時節省司法資源。有檢察官指誣告行為在性侵害案件中影響嚴重，因性...

誣告性侵 女判4月不得易科罰金

郭姓女子不滿男友扯斷金項鍊，報警指控遭性侵，偵訊時才坦言「自己生氣，才描述成被強暴」，台中地檢署依誣告罪起訴郭女，並指她...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。