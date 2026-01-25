酒駕上路！台南新營保時捷女駕駛深夜連撞翻6車遭送辦
台南市新營區昨深夜傳出連環車禍，開著保時捷轎車女駕駛高速失控擦撞路旁共6輛汽、機車，還造成1名貨車司機送醫，警追查，女駕駛竟載著女兒酒駕上路，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
車禍地點在新營區新進路郵局路段，警方初步調查，昨晚約8點50分許，1輛保時捷轎跑車不明原因高速失控，撞上停放路旁的2輛轎車及1輛機車，隨後衝向對向車道，再擦撞3輛機車，最後撞上停放路邊的小貨車。當時小貨車駕駛還在車內，強烈撞擊造成車頭嚴重毀損，小貨車駕駛肋骨送醫。
新營警分局中山路派出所趕至處理，保時捷40歲女駕駛及女兒均未受傷，警方在車內聞到濃郁酒味，對女子進行酒測，測值為0.92毫克，明顯超出標準值，依公共危險罪嫌送辦。
警方呼籲駕駛人切勿心存僥倖，喝酒後千萬別上路，應請親友接送或是搭乘計程車，保障自身及他人安全。
「喝酒喝到酒空！」、「酒駕就是間接殺人！」這起車禍也在網路引起鄉民一片撻伐，不少人在Threads痛批經常在新營街頭發現這輛保時捷，且是交通違規常客，還有人痛批，自己酒駕不要命就算了，還載著女兒心存僥倖上路，真的太扯了。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
