快訊

現場直擊／霍諾德91分鐘爬完台北101！底下民眾沒看到照樣歡呼

MLB／大谷翔平深藍西裝領取國聯MVP 放閃致詞妻女「完整我的生命」

霍諾德徒手攀登台北101！「法國蜘蛛人」到場應援 點破1策略技巧

酒駕上路！台南新營保時捷女駕駛深夜連撞翻6車遭送辦

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市新營區昨深夜傳出連環車禍，開著保時捷轎車女駕駛高速失控擦撞路旁共6輛汽、機車，還造成1名貨車司機送醫，警追查，女駕駛竟載著女兒酒駕上路，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

車禍地點在新營區新進路郵局路段，警方初步調查，昨晚約8點50分許，1輛保時捷轎跑車不明原因高速失控，撞上停放路旁的2輛轎車及1輛機車，隨後衝向對向車道，再擦撞3輛機車，最後撞上停放路邊的小貨車。當時小貨車駕駛還在車內，強烈撞擊造成車頭嚴重毀損，小貨車駕駛肋骨送醫。

新營警分局中山路派出所趕至處理，保時捷40歲女駕駛及女兒均未受傷，警方在車內聞到濃郁酒味，對女子進行酒測，測值為0.92毫克，明顯超出標準值，依公共危險罪嫌送辦。

警方呼籲駕駛人切勿心存僥倖，喝酒後千萬別上路，應請親友接送或是搭乘計程車，保障自身及他人安全。

「喝酒喝到酒空！」、「酒駕就是間接殺人！」這起車禍也在網路引起鄉民一片撻伐，不少人在Threads痛批經常在新營街頭發現這輛保時捷，且是交通違規常客，還有人痛批，自己酒駕不要命就算了，還載著女兒心存僥倖上路，真的太扯了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南新營保時捷轎車女駕駛高速失控擦撞路旁共6輛汽、機車，還造成1名貨車司機送醫，車頭保險桿凹陷損毀。記者謝進盛／翻攝
台南新營保時捷轎車女駕駛高速失控擦撞路旁共6輛汽、機車，還造成1名貨車司機送醫，車頭保險桿凹陷損毀。記者謝進盛／翻攝
台南新營保時捷轎車女駕駛高速失控擦撞路旁共6輛汽、機車，還造成1名貨車司機送醫，車頭保險桿凹陷損毀。記者謝進盛／翻攝
台南新營保時捷轎車女駕駛高速失控擦撞路旁共6輛汽、機車，還造成1名貨車司機送醫，車頭保險桿凹陷損毀。記者謝進盛／翻攝

保時捷 酒駕

延伸閱讀

台東酒駕機車男撞傷2晨運婦肇逃 警逮人法辦

銷量4年大減近60%、據點縮減　Porsche對中國消費者而言不具吸引力了？

大陸保時捷銷量 近4年大減近60%

高雄男駕粉紅保時捷違規右轉 女騎士遭撞噴飛受傷、超跑「下巴」掉了

相關新聞

誣告性侵 女判4月不得易科罰金

郭姓女子不滿男友扯斷金項鍊，報警指控遭性侵，偵訊時才坦言「自己生氣，才描述成被強暴」，台中地檢署依誣告罪起訴郭女，並指她...

拿司法當報復工具 檢察官：不應輕縱

誣告罪立法目的是為防止無辜者遭惡意、虛構控訴而蒙受刑責，同時節省司法資源。有檢察官指誣告行為在性侵害案件中影響嚴重，因性...

離婚被討錢 回「好」代價16萬

高雄劉姓男子與陳姓妻子離婚後，向法院提告追討交往及婚姻期間代墊的家電與旅遊費用，陳女抗辯款項屬「贈與」不應返還。橋頭地方...

酒駕上路！台南新營保時捷女駕駛深夜連撞翻6車遭送辦

台南市新營區昨深夜傳出連環車禍，開著保時捷轎車女駕駛高速失控擦撞路旁共6輛汽、機車，還造成1名貨車司機送醫，警追查，女駕...

不合理的要求是磨練！軍官命士兵匍匐前進遭控凌虐 檢不起訴

過去軍中訓練常流傳一句話：「不合理的要求是磨練。」這句話也成為許多長官在管教與訓練中自我要求、要求部屬的依據。近日，一起...

桃市復興區前區長曾志湘任內收360萬回扣 一審判決出爐

桃市復興區前區長曾志湘任內自2016年起，利用辦理採購案機會，指使總務蔡幸蓁擔任白手套，連續3年向包商吳淳洋索取採購案共...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。