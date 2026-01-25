誣告性侵 女判4月不得易科罰金

示意圖/AI生成 郭姓女子不滿男友扯斷金項鍊，報警指控遭性侵，偵訊時才坦言「自己生氣，才描述成被強暴」，台中地檢署依誣告罪起訴郭女，並指她「不誠實行為」浪費司法資源，更直言任何警職、司法及醫事人員，都不該成為個人宣洩情緒的工具。台中地方法院依誣告罪判郭女四月徒刑，不得易科罰金。

中檢起訴指出，郭女去年九月和男友發生性關係，僅因事前雙方齟齬，被男友扯斷金項鍊、手鍊，竟想讓對方受刑事處分，翌日到台中市警東勢分局土牛派出所提告，向警員稱「男友控制她行動後，對她強吻、指侵和性侵」，誣指男友強制性交。

承辦檢察官查出男子嫌疑不足，處分不起訴，而郭姓女子偵訊時坦承編織謊言，說「她當時很生氣，因男友弄壞她金鍊，才描述成被男友強暴」，坦言「男友並無違反她意願」，檢方簽分偵辦，起訴她涉誣告罪。檢察官科刑時，引用台大名譽教授黃榮堅著作，提及「當不誠實成為一種現實文化，耗費的是全部人的資源」、「在不誠實文化底下終究有很多公平正義要被落空」。

檢方認為，郭女的不誠實，讓男友須以嫌疑人、被告身分接受警方、檢察官調查，萬一司法一時不察，更可能將刑責加諸於他身上，讓男友的生活步調、人生計畫處於不安狀態。檢方期許郭女能反省、理解訴訟資源有限且寶貴，每一位警職、司法及醫事人員的付出，都不是、也不應是個人宣洩情緒的工具，否則會有無數無辜人受傷。

台中地院認為，郭女是在檢察官發現她有誣告嫌疑後，這時才自白，不符合自首條件，因此不予減刑。中院審酌郭女浪費偵查機關寶貴時間，使男友歷經司法訟累、背負性侵加害人惡名，至今沒和解，依誣告罪判她四月，且不得易科罰金，可上訴。

台南去年也有一對情侶因債務等私怨，想藉司法程序報復，短時間內冒名向全國廿二個地檢署提出一百四十六案詐欺、性侵告訴，結果有三百七十八人遭誣告。台南地院痛斥兩人濫用司法牟利、欺凌他人，面臨訴訟的被害人生活嚴重受影響，依誣告等罪分別判兩人十四年六月、六年十月徒刑。