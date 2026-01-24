不合理的要求是磨練！軍官命士兵匍匐前進遭控凌虐 檢不起訴

過去軍中訓練常流傳一句話：「不合理的要求是磨練。」這句話也成為許多長官在管教與訓練中自我要求、要求部屬的依據。近日，一起軍中管教爭議案件，正好讓這句老口號站上法律檢驗的舞台。台東某部隊軍官遭指控凌虐士兵，被移送法辦。台東地檢署偵結不起訴處分。

不起訴書指出，114年7月間某部隊一次訓練過程，劉姓軍官發現陳姓士兵未依規定配戴防彈背心抗彈板，當場要求其以匍匐前進方式返回鋼棚取回裝備，並在情緒激動下將鋼盔丟向地面。該行為引發是否涉及「長官凌虐部屬」的爭議，案件隨後移送地檢署偵辦。

檢方調查指出，劉男與陳姓士兵為長官與部屬關係，相關命令確實帶有處罰與警示性質，但重點在於是否已超出教育、訓練的必要範圍，構成法律上所稱的「凌虐」。

檢察官綜合現場情況、證人證詞及被害人陳述後認定，該次命令並未持續進行，士兵僅匍匐前進約10至15公尺即遭制止，過程中未造成實際傷害。陳姓士兵亦表示，自己僅視為被處罰，未感到遭羞辱或不人道對待，也未認為長官具有惡意。

檢方因此認定，雖然管教方式有可議之處，但尚未達到殘酷或非人道程度，不符合陸海空軍刑法所規範的「凌虐部屬」構成要件，依法作出不起訴處分。

多位退伍老兵表示，過去軍中訓練更為嚴格，甚至曾被踢、被踹，或長時間在烈日下操練都很常見。他們認為，像此次要求匍匐前進、鋼盔事件，與過往訓練相比並不算殘酷，更多的是「警示與紀律教育」。