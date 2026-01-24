快訊

情侶間送禮…竟能在分手後討回 女子因一字慘賠16萬

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一對男女分手後，男方為討回曾幫女方購買的家電及韓國旅費，一狀告上法院，女方雖抗辯這些都是男方送給她的禮物，但法官看了雙方分手後的Line對話紀錄，男方提出要回物品時，女方曾回覆一個「好」字，因此被法官認定女方承認「契約」，判她要賠給男方16萬餘元。

判決書指出，劉男與陳女原為配偶關係，劉男在2023年到2024年之間，陸續出資幫陳女購買了電視、冰箱、洗衣機、沙發等大型家電，金額高達15萬餘元，並在兩人同遊韓國時，出錢替陳女付了1萬6千多元的旅費。

兩人還在2024年3月一同前往韓國旅遊，由陳男支出兩人的機票及飯店費用，沒想到才從韓國玩回來2個月，兩人感情便生變鬧到決議分手後，劉男認為既然雙方要分手，便向女方提出「你把我買你新房子的家電的錢還我」，要求陳女返還費用，還表示可以去零頭，只要15萬2千元。

陳女被告後出庭喊冤，認為當初購買家電及出國旅遊，都是劉男心甘情願的付出，性質屬於「贈與」，分手後男方不應該要求討回。

不過法官調查發現，兩人在談判分手時，陳女曾主動傳訊給劉男，要求劉男列出家電及旅費，當劉男傳送計算出的總金額並要求匯款時，陳女又回覆了「好」一字。

對此陳女辯稱當時回覆「好」只是隨口說說、無心之語，法官打臉指出，陳女身為智識成熟的成年人，對於文字對話的含義應有清楚認知，回覆「好」在社會通念上就是同意的意思，不能在事後才想以隨意應付來卸責。

橋頭地院法官最後認定，陳女已透過Line承諾還錢，就必須履行契約義務，因此判陳女應給付劉男16萬8438元，並按年息5%計算利息。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

