首例國民法官審貪汙案…新店戶政員洩個資 10年賺千萬

新店戶政事務所戶政人員王子誼（左）配合土地開發商，涉賣個資收賄1114萬餘元。記者張宏業／攝影

台北地檢署偵辦「台版地面師」查出案外案。新店戶政事務所戶政人員王子誼連續十年，收受土地開發、二胎放貸等業者一一一四餘萬元賄款，查詢洩漏不動產所有人或繼承人個資，台北地檢署昨依貪汙等罪起訴王女，成為首件國民法官法審理的貪汙案。

國民法官法今年起擴大適用範圍，納入最輕本刑十年以上有期徒刑案件，包含貪汙治罪條例中十年以上重罪，王子誼也成為全國首件適用國民法官法審理貪汙案被告；涉及行賄的翁姓土地開發等業者十六人，不適用國民法官法，均另案偵辦。

檢方查出，王子誼從二○一四起至二○二四年間，接受土地開發、二胎放貸等十六人委託，使用戶政資訊系統查詢不動產所有人或其繼承人的姓名、地址、親屬關係、電話等個資，繕打成文字檔案，翻拍文字檔案、戶籍謄本後，用通訊軟體回報業者。

檢方追查，王子誼與業者期約朋分將來土地開發所得的服務費，或是按件計酬收受款項，查詢戶籍資料收費兩千至五千元；特定個案、往生者的被繼承人資料則收取一至一點五萬元；土地公告現值高案件每案查詢二至三萬元。

起訴指出，林姓地產開發業者預付十萬或十五萬元給王子誼，每案查詢費一萬元，扣抵完畢要再預付款項，才能委託查詢。