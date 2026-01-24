聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／社交分際 司法官裝不懂？

聯合報／ 本報記者曾健祐蕭雅娟張宏業

台北地檢署<a href='/search/tagging/2/檢察官' rel='檢察官' data-rel='/2/141430' class='tag'><strong>檢察官</strong></a>徐名駒（圖）以「同事聚餐」名義，邀4名檢察官與柏君人力資源公司負責人陳啟莊等人到台北市「Ad Astra」餐敘，陳支付5萬8696元餐費。職務法庭判罰款，數額為現職月俸給總額2個月。圖／聯合報系資料照
台北地檢署檢察官徐名駒（圖）以「同事聚餐」名義，邀4名檢察官與柏君人力資源公司負責人陳啟莊等人到台北市「Ad Astra」餐敘，陳支付5萬8696元餐費。職務法庭判罰款，數額為現職月俸給總額2個月。圖／聯合報系資料照
台北地檢署檢察官徐名駒接受宴請吃高檔料理，八人餐費達五萬元，對象包括爭議的政治人物，儘管徐辯稱，現今公務員倫理規範已不合時宜，但一餐五萬的豪奢消費，超出行情甚多，徐身為本應客觀中立、清廉自持的檢察官，竟以現行規定社交禮俗不得超過三千元、不符社會現況，合理化與吳乃仁餐敘，顯是強詞奪理，不免讓人認為是藉司法官身分，替政界穿針引線的掮客。

近年詐騙集團已將觸角伸至司法圈，桃園地檢署候補檢察官吳亞芝，不當查詢書類傳給律師男友，被懲戒法院職務法庭判罰俸十月，法務部認為處分過輕已上訴。

徐名駒不當出席宴飲場合，事後雖以有匯款等理由辯解，但從先前富商翁茂鍾結交司法、警界官員案例來看，當時被認定有與翁不當接觸的公務員，多數懲戒結果也是輕輕放下。

檢察官、法官因本身職業特殊，且身為執法者需有更高、更嚴謹道德標準，出席各式宴飲場合雖是人之常情，但也應有相當的敏感度知所迴避，如無故受邀高檔餐廳，應可預見埋單者是出於交情，還是另有目的性之邀約。

更甚者，早年司法黃牛層出不窮，現今外力介入司法更時有所聞，執法者須更中立、謹慎選擇交流對象，若明知不妥仍涉足，應予重懲。

北檢 檢察官 公務員 社交 吳乃仁 詐騙 律師 法務部 翁茂鍾 法官

延伸閱讀

北檢徐名駒揪4同事吃奢華美饌「讓朋友請」 職務法庭罰俸2月理由曝光

檢察官吃豪奢宴 媒體披露才轉帳罰俸2月 法務部待收判決研議是否上訴

檢察官徐名駒赴吳乃仁豪奢宴吃5.8萬「別人買單」 職務法庭判罰俸2月

吳申梅嫁富商總裁3年 超猛馭夫術曝光

相關新聞

8人餐費逾5萬！檢察官受業者招待豪宴 罰俸2月

台北地檢署檢察官徐名駒以「同事聚餐」名義，邀四名檢察官與人力資源公司負責人陳啟莊等人到台北市「Ad Astra」餐敘，陳...

冷眼集／社交分際 司法官裝不懂？

台北地檢署檢察官徐名駒接受宴請吃高檔料理，八人餐費達五萬元，對象包括爭議的政治人物，儘管徐辯稱，現今公務員倫理規範已不合...

首例國民法官審貪汙案…新店戶政員洩個資 10年賺千萬

台北地檢署偵辦「台版地面師」查出案外案。新店戶政事務所戶政人員王子誼連續十年，收受土地開發、二胎放貸等業者一一一四餘萬元...

桃市議員游吾和詐助理費案 桃院首開未傳游但胞姊、女兒全認罪

民進黨三連霸桃園市議員游吾和去年爆發詐領助理費356餘萬元涉嫌貪汙，桃園地院今午首度召開準備程序，不過未傳喚游吾和出庭，...

茗香園老闆洗錢306億遭訴 檢方再聲押2名合夥股東

知名餐廳「茗香園」老闆羅以翔利用餐廳當掩護，串接非法第三方、第四方平台，替博奕集團跨境洗錢，檢方日前起訴羅以翔後，昨天再...

訊息邀功「沒給你漏氣」…王大陸閃兵案涉幫查主嫌個資 警堅稱誤傳

藝人王大陸透過友人游男找時任北市刑大警劉男，查找閃兵案主嫌陳志明個資遭起訴。劉男今天稱是為辦案才查個資，坦承以不實理由登...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。