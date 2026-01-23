桃市議員游吾和詐助理費案 桃院首開未傳游但胞姊、女兒全認罪

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

民進黨三連霸桃園市議員游吾和去年爆發詐領助理費356餘萬元涉嫌貪汙桃園地院今午首度召開準備程序，不過未傳喚游吾和出庭，包括游的胞姊及三名女兒均維持偵查時認罪口徑，對於檢方起訴事實不爭執，且都未獲取任何犯罪所得，法官諭知候核辦。

法官葉宇修在完成人別詢問後切入主題，針對同樣涉及貪汙罪的公務員利用職務上機會詐取財物罪的5名同案被告，先確認是否都有收到起訴書，對於起訴書犯罪事實，各自涉案的部分，是否承認利用人頭助理的職務詐取財物罪，被告均坦承犯行，也都表示並未獲取任何費用，名下的助理費全都給游吾和拿走。

針對法官詢問，自檢方去年11月18日起訴，游吾和交保解除羈押迄今，是否有主動聯繫、談案情一事，被告們均趕緊否認，表示從調查後就未與游吾和有過聯繫，也沒有互相討論過案情；辯護人則以被告坦承犯行，偵訊時均已認罪，並無獲取任何財物，依貪汙治罪條例規定減刑，希望庭上能從輕量刑。

三連霸的桃園市議員游吾和去年爆發詐領人頭助理費又涉低薪高報依貪汙罪起訴，桃園地院今午首度進行準備程序，不過未傳游吾和出庭，包括游的胞姊、女兒們維持偵訊認罪口徑。圖／桃園市議會民進黨團提供
