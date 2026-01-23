桃市議員游吾和詐助理費案 桃院首開未傳游但胞姊、女兒全認罪
民進黨三連霸桃園市議員游吾和去年爆發詐領助理費356餘萬元涉嫌貪汙，桃園地院今午首度召開準備程序，不過未傳喚游吾和出庭，包括游的胞姊及三名女兒均維持偵查時認罪口徑，對於檢方起訴事實不爭執，且都未獲取任何犯罪所得，法官諭知候核辦。
法官葉宇修在完成人別詢問後切入主題，針對同樣涉及貪汙罪的公務員利用職務上機會詐取財物罪的5名同案被告，先確認是否都有收到起訴書，對於起訴書犯罪事實，各自涉案的部分，是否承認利用人頭助理的職務詐取財物罪，被告均坦承犯行，也都表示並未獲取任何費用，名下的助理費全都給游吾和拿走。
針對法官詢問，自檢方去年11月18日起訴，游吾和交保解除羈押迄今，是否有主動聯繫、談案情一事，被告們均趕緊否認，表示從調查後就未與游吾和有過聯繫，也沒有互相討論過案情；辯護人則以被告坦承犯行，偵訊時均已認罪，並無獲取任何財物，依貪汙治罪條例規定減刑，希望庭上能從輕量刑。
