聽新聞
0:00 / 0:00

8人餐費逾5萬！檢察官受業者招待豪宴 罰俸2月

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

台北地檢署<a href='/search/tagging/2/檢察官' rel='檢察官' data-rel='/2/141430' class='tag'><strong>檢察官</strong></a>徐名駒（左）邀檢察官與<a href='/search/tagging/2/吳乃仁' rel='吳乃仁' data-rel='/2/129800' class='tag'><strong>吳乃仁</strong></a>吃近6萬元奢華宴，由業者埋單，遭職務法庭罰俸2個月。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署檢察官徐名駒（左）邀檢察官與吳乃仁吃近6萬元奢華宴，由業者埋單，遭職務法庭罰俸2個月。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署檢察官徐名駒以「同事聚餐」名義，邀四名檢察官與人力資源公司負責人陳啟莊等人到台北市「Ad Astra」餐敘，陳支付五萬多元餐費，民進黨大老吳乃仁也出席。檢評會認為徐有損檢察官形象，報法務部移送懲戒。職務法庭認為，徐的違失未達不適任檢察官或公務員程度，判罰俸二個月，約卅萬元。

徐名駒前年十二月廿六日晚間與陳啟莊等人餐敘，每人享用六千元的套餐，含酒水、服務費，在場八人共花費五萬八六九六元。

吳乃仁因台糖公司賤賣土地案，法院判吳要賠償台糖一億多元，北檢認為徐名駒接受陳啟莊高額餐飲招待不妥，請求法評會個案評鑑。檢評會認為，徐在餐敘曝光後才轉帳給陳，受招待與檢察廉潔形象不相容，決議評鑑成立，但五名檢察官與吳乃仁餐敘，僅是一般聚會，評鑑不成立。

職務法庭認為，徐名駒和陳啟莊熟識，聚餐與職務無利害關係，也沒討論與職務有關議題，場所是一般對外營業餐廳，並無不當，但他邀請與陳不熟識的四名檢察官一同無償接受宴請，且五名檢察官的餐費就花了三萬六六八五元，超過公務員廉政倫理規範所定正常社交禮俗標準「三千元」甚多，害得四名檢察官陷於遭人誤會的處境。

職務法庭也認為，一般理性、客觀的第三人，對檢察公正、廉潔形象也會產生懷疑，損害人民對檢察官執法公正的信賴，已違反檢察官倫理規範，徐名駒情節重大，有懲戒必要。

徐名駒表示，會深刻反省，但認為公務員倫理規範不合時宜，現今婚宴一桌也要三萬五千元。

徐名駒原邀約價位較低的「My灶」餐廳，因陳啟莊為避免友人取消「Ad Astra」餐廳包廂訂位將產生高額違約金，臨時承接該訂位，於是變更聚餐地點，徐疏忽變換餐廳後的價位，也未告知其他檢察官餐廳的費用和支付情形，外人看來就是多名檢察官接受人力資源業者款待，職務法庭認為損害檢察公正、廉潔形象。

公務員 北檢 檢察官 民進黨 吳乃仁 台糖

延伸閱讀

「鐵衛部隊」服役7個月一兵收假搞失蹤 檢建請從重量刑

北檢徐名駒揪4同事吃奢華美饌「讓朋友請」 職務法庭罰俸2月理由曝光

檢察官吃豪奢宴 媒體披露才轉帳罰俸2月 法務部待收判決研議是否上訴

檢察官徐名駒赴吳乃仁豪奢宴吃5.8萬「別人買單」 職務法庭判罰俸2月

相關新聞

8人餐費逾5萬！檢察官受業者招待豪宴 罰俸2月

台北地檢署檢察官徐名駒以「同事聚餐」名義，邀四名檢察官與人力資源公司負責人陳啟莊等人到台北市「Ad Astra」餐敘，陳...

冷眼集／社交分際 司法官裝不懂？

台北地檢署檢察官徐名駒接受宴請吃高檔料理，八人餐費達五萬元，對象包括爭議的政治人物，儘管徐辯稱，現今公務員倫理規範已不合...

首例國民法官審貪汙案…新店戶政員洩個資 10年賺千萬

台北地檢署偵辦「台版地面師」查出案外案。新店戶政事務所戶政人員王子誼連續十年，收受土地開發、二胎放貸等業者一一一四餘萬元...

桃市議員游吾和詐助理費案 桃院首開未傳游但胞姊、女兒全認罪

民進黨三連霸桃園市議員游吾和去年爆發詐領助理費356餘萬元涉嫌貪汙，桃園地院今午首度召開準備程序，不過未傳喚游吾和出庭，...

茗香園老闆洗錢306億遭訴 檢方再聲押2名合夥股東

知名餐廳「茗香園」老闆羅以翔利用餐廳當掩護，串接非法第三方、第四方平台，替博奕集團跨境洗錢，檢方日前起訴羅以翔後，昨天再...

訊息邀功「沒給你漏氣」…王大陸閃兵案涉幫查主嫌個資 警堅稱誤傳

藝人王大陸透過友人游男找時任北市刑大警劉男，查找閃兵案主嫌陳志明個資遭起訴。劉男今天稱是為辦案才查個資，坦承以不實理由登...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。