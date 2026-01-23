茗香園老闆洗錢306億遭訴 檢方再聲押2名合夥股東

知名餐廳「茗香園」老闆羅以翔利用餐廳當掩護，串接非法第三方、第四方平台，替博奕集團跨境洗錢，檢方日前起訴羅以翔後，昨天再發動第2波搜索，拘提豪杰公司合夥股東徐俊威、涂明宏到案，訊後認2人有串滅證以及逃亡之虞，向法院聲押禁見。

據了解，徐俊威在檢警發動偵查初期潛逃出境，直到羅以翔被起訴後才返台，一度還想「主動投案」，檢方認為徐俊威、涂明宏疑與未到案的藏鏡人串證，幕後恐有組織在操盤，有羈押必要，因此聲請羈押。

起訴指出，羅以翔涉嫌從2020年起，架設平台系統與海外博弈網站對接，以「茗香園冰室」名義，租用辦公室，架設第四方支付系統「HEROPAY」，另以豪杰公司第三方支付系統「MATCHPAY」，協助日本、印度、大陸博弈集團洗錢牟利，洗錢金流高達306億。

檢方日前起訴羅以翔等35人，並對羅求刑9年6月，在押的羅移審法院後，法官裁定500萬元交保、限制出境出海。

北檢主任檢察官曾揚領、檢察官蔡佳蒨溯源追查後，指揮刑事局、高雄市刑大發動第2波搜索，拘提豪杰公司股東徐俊威、涂明宏到案。 HeroPay洗錢案首腦羅以翔（左）與黃秀蓉（右）遭檢方起訴求刑。圖／報系資料照 豪杰公司股東涂明宏遭檢方聲押。記者蕭雅娟／攝影