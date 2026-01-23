快訊

訊息邀功「沒給你漏氣」…王大陸閃兵案涉幫查主嫌個資 警堅稱誤傳

中央社／ 新北23日電

藝人<a href='/search/tagging/2/王大陸' rel='王大陸' data-rel='/2/102846' class='tag'><strong>王大陸</strong></a>。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
藝人王大陸透過友人游男找時任北市刑大警劉男，查找閃兵案主嫌陳志明個資遭起訴。劉男今天稱是為辦案才查個資，坦承以不實理由登入系統，但針對洩密部分不認罪，堅稱是誤傳。

王大陸涉花錢找陳志明安排躲兵役，但陳志明因他案遭逮失聯，王大陸以為遭詐騙，尋求友人游男及時任台北市警察局刑事警察大隊偵三隊代理隊長劉男協助，取得陳志明個資。新北檢日前依違反個資法、刑法偽造文書、洩密等罪起訴王大陸、劉男等人。

新北地方法院今天開庭審理，傳喚劉男出庭。他在庭上坦承當時以「協助北投分局偵辦洩密案」不實理由，登入警政系統查詢陳志明個資，但堅決否認洩密。

劉男表示，去年2月游男與王大陸來警局報案遭詐欺，他查出犯嫌陳志明資料後，拍下含有其個資的照片欲傳給林姓小隊長，請他後續偵辦，卻因邊講話邊使用手機，分心按錯誤傳給游男，自己卻沒發現。

劉男又稱，當時與游男、林姓小隊長都同在辦公室，若自己真有意洩漏個資給游男，不會挑同仁也在的場合，一定會被舉報。且用警政系統查詢個資會印有自己的姓名浮水印，他更不可能傳給一般民眾，將把柄留在別人手上，強調自己是誤傳給游男。

檢察官質疑，劉男在傳送個資給游男後，還傳「沒給你漏氣」、「專業吧馬上找到人」等邀功訊息，顯見並非誤傳。劉男辯護律師表示，劉男只是在累積事業上的成就，且他傳送上述文字訊息時，未發現之前曾誤傳照片。

劉男庭末表示，他是為幫王大陸辦詐欺案件才查詢陳志明個資，確實疏忽將資料誤傳給游男，但他發現後主動向長官報告，盼法官給予機會、從輕量刑。全案將在4月22日宣判。

王大陸 閃兵案 個資 警察 北市

