中港澄清醫院醫療暴力…痛毆護理師致腦震盪 酒醉男遭拘提聲押獲准

台中中港澄清醫院21日驚傳暴力事件，林姓男子酒後情緒不穩大鬧急診室，還不滿醫師治療追打醫師不成，竟出拳痛毆詹姓護理師，打到詹男腦震盪；台中地檢署指揮轄區警方，22日持拘票逮到林，複訊後以他有反覆實施之餘，依醫療法等罪嫌將他聲押獲准。

經查，林男因在住家自傷，由妻子陪同送到急診室，但他疑不滿醫師治療，起身追打醫師不成，還跑到門診外找人，詹姓護理師向林說明加壓止血時，林竟毆打詹頭部造成他腦震盪。

澄清醫院中港分院副院長、急診科主任蔡哲宏表示，患者疑自傷到院時情緒激動，不配合醫師治療，還起身要追打醫師，警衛當下到場處理，醫院也立即報警。他也說，詹姓護理師說明療程卻遭暴力相向，院方嚴正譴責醫療暴力，將協助護理師提告，維護醫護安全及權利。

台中地檢署指出，針對澄清醫院中港分院急診室醫療暴力案件，由醫療專組温雅惠檢察官組成專案小組指揮台中第六分局偵辦。

中檢說，警方22日晚上8點多持拘票到西屯區拘提林男到案，今上午解送，檢察官訊問後，認林男涉犯醫療法第106條第3項之對於醫事人員以強暴方法妨害其執行醫療業務，及刑法傷害等罪嫌重大，且有逃亡、反覆實行傷害犯罪之虞，已向台中地院聲請羈押獲准。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康