影／詐欺通緝犯在林森北路吃早餐 見警「心虛逃」遭壓制逮捕

因詐欺案遭通緝的32歲黃姓男子今天清晨現身台北市中山區林森北路、錦州街一帶吃早餐，見巡邏員警神情慌張、拔腿就跑，員警認定怪異上前攔查，黃男不配合跟警方發生拉扯，警方壓制後發現他通緝身分，依法逮捕解送歸案。

中山分局中山二派出所員警今天早上7點多執行巡邏勤務，發現黃男見警刻意快步離去，行徑可疑，遂上前盤查，期間黃男企圖掙脫逃離，與警方發生肢體拉扯。

警方查出，黃男因涉詐欺案件，遭士林地方法院判處10月有期徒刑，卻未依規定入監服刑，士林地檢署於是在22日發布通緝。

黃男警詢時稱自知未到案執行，見警才會心虛逃跑，由於有詐欺通緝身分，被依法解送歸案。