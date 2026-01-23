快訊

「鐵衛部隊」服役7個月一兵收假搞失蹤 檢建請從重量刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園黃姓役男2024年中到別稱「鐵衛部隊」的防空警衛群服役，去年西洋情人節隔天放假離營，16日晚間收假卻不見人影，部隊幹部多次聯繫，屢遭欺騙返營時間，確認棄役潛逃逾6日，經發布通緝令逮回。桃園地檢署認定黃嚴重破壞軍紀，依違反陸海空軍刑法起訴，建請從重量刑。

起訴指出，現年21歲黃姓男子於2024年6月27日入伍，前往花蓮的海軍陸戰隊防空警衛群戒護一營擔任戒護一連一兵，是2005年出生恢復為1年常備兵現役的役男，也是海軍陸戰隊防空警衛群首度成立由義務役為主體的「戒護營」，肩負海軍岸上機動飛彈車等單位，在執行機動作戰時，陣地周圍的戒護任務。

黃男卻於入伍服役7個月又20天，於2025年2月15日早上7時休假離營後，原本應於同年月16日晚上9時前收假返營，竟然不管剩下還有4個月又10天的役期，基於離去職役犯意，刻意未歸，拒絕返營，棄役潛逃，逃亡期間匿居在不詳地點，無故離去職役逾6日。

黃男逃亡期間，部隊幹部多次透過電話或家屬等方式試圖聯繫，黃男竟多次謊報返營時間，玩弄部隊管理機制，導致軍方幹部疲於奔命尋找其蹤跡，此舉不僅耗損單位人力資源，更嚴重影響部隊的領導統御與執行戰訓任務；桃園憲兵隊將黃男函送桃園地檢署偵辦，2次傳喚未到，發布通緝才到案。

檢方痛批，被告黃男行為時為現役軍人，且屬依法令服務於國家所屬機關，而具有法定職務權限的公務員，為強化我國國防戰力及服膺部隊戰訓本務，本應克盡職役職責，恪遵法紀。

黃男竟漠視部隊紀律要求，即率爾逾假未歸，藉此逃避部隊職役，並多次欺騙幹部返營時間，耗損單位人力資源，使幹部疲於查找其蹤跡，除減損部隊戰力，更破壞部隊紀律及造成單位管理困難，影響幹部領導統御及任務遂行等情狀，建請法院予以從重量刑，以資懲儆。

黃姓役男入伍時遇上役期恢復一年常備兵役，又是海軍陸戰隊防空警衛群首度以義務役男成立的新單位「戒護營」，但他卻於入伍７個多月後棄役潛逃，桃園地檢署依陸海空軍刑法無故離去職役逾6日罪嫌起訴。圖／取自「中華民國海軍陸戰隊」粉專
黃姓役男入伍時遇上役期恢復一年常備兵役，又是海軍陸戰隊防空警衛群首度以義務役男成立的新單位「戒護營」，但他卻於入伍７個多月後棄役潛逃，桃園地檢署依陸海空軍刑法無故離去職役逾6日罪嫌起訴。圖／取自「中華民國海軍陸戰隊」粉專

