桃園女想賴百萬債 偽造還款證明、養父當臨演作證…雙雙遭訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園韓姓女子向2名友人借款170萬元無力償還，竟異想天開，自行偽造還款證明並找常姓養父當臨演出庭作證「目睹」養女還款及對方點鈔過程，法官發現常翁證詞前後不一向檢方告發，桃園地檢署調查，識破養父女騙局，分別依偽證、行使偽造私文書等罪起訴。

起訴指出，現年51歲住龍潭的韓女，2020年9月間在桃園市龍潭區麥當勞內，向郭姓、楊姓2名閨密借款共新台幣170萬元，雙方約定韓女每月支付年利率20％的利息，韓女還以名下龍潭區福龍路2段的土地與房屋，設定最高限額抵押權作為擔保，詎料，韓女僅支付2次利息後便無力負擔。

郭姓、楊姓2女見她連利息都付不出，於是向法院聲請拍賣韓女龍潭區抵押的房產來抵債，韓女為保住房產並想賴債，2022年間偽造一張內容為「已於2022年7月9日在桃園市龍潭區北龍路301號麥當勞將170萬元借款及17個月利息43萬3500元，以現金方式還給郭姓、楊姓女子」的還款證明書，自行偽造債權人郭、楊的簽名與印章。

韓女隨即向法院就拍賣事件以這張偽造證明提抗告，試圖阻止對方拍賣抵押物，同年9月16日甚至反過來對債權人提告，要求法院塗銷抵押權並向債權人請求損害賠償，企圖透過法律程序詐取免除債權和塗銷抵押權的不法利益。

韓女為了找人佐證還款，同年9月20日找現年77歲常姓男子辦理收養，成為養父女，並教唆常翁出庭作證；常男明知韓女根本沒還錢，當天他也不在場，仍於2023年5月24日下午到桃園地方法院開庭時，以證人身分具結後謊稱「有與韓女一同前往麥當勞，韓有拿他給的現金300萬元還給郭、楊女，還看到2女以手點錢、親自於還款證明書上簽名」。

民事庭法官審理時，發現常男的證詞前後矛盾，且與事實不符，並未採信韓女提出的還款證明，判決韓女敗訴，並向檢方告發，郭、楊姓債權人對此憤而提告，案經桃園地檢署偵辦。

檢方調查認為，韓女涉犯行使偽造私文書、詐欺得利未遂及教唆偽證等罪 ；常男則涉犯偽證及詐欺得利未遂罪，2人具犯意聯絡為共同正犯，同依行使偽造私文書罪嫌起訴，並要求沒收偽造2名債權人的署押與印文。

桃園龍潭韓女欠170萬想賴債，竟偽造還款證明，還找養父當臨演作證，桃園地檢署將這對養父女依行使偽造私文書罪起訴。記者陳恩惠／攝影
桃園龍潭韓女欠170萬想賴債，竟偽造還款證明，還找養父當臨演作證，桃園地檢署將這對養父女依行使偽造私文書罪起訴。記者陳恩惠／攝影

