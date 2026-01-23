檢察官吃豪奢宴 媒體披露才轉帳罰俸2月 法務部待收判決研議是否上訴

台北地檢署檢察官徐名駒2024年接受「舊識」人力資源管理業者陳啟莊宴請，並邀4名檢察官到米其林日料名店「Ad Astra」餐敘，席間民進黨新潮流大老吳乃仁出席，陳搶單刷卡支付5萬8696元餐費。檢察官評鑑委員會將徐報請法務部移送懲戒，職務法庭今輕判罰俸2月。法務部表示，將視其判決理由，再行決定是否上訴。

此案是否上訴？法務部表示，目前尚未收到判決，待收受判決後，視其判決理由，再行決定。

檢方認為，此餐敘是與公務無涉的私人聯誼，餐敘間談話大部分是吳乃仁分享自己的退休生活、養生秘訣、還有健身運動等等，沒有關說、請託等不當請示，吳乃仁涉台糖公司售地背信案件經判決有罪確定，民事判決賠償台糖公司1億1796萬餘元，立委質疑台糖追討欠款，且案件經媒體報導，吳乃仁「核屬形象具爭議之政治人物」。

北檢認為，徐知悉吳將出席餐敘，卻容任陳安排高檔餐廳與吳餐敘，容任陳刷卡付餐費58696元（8人套餐每人6000 元及酒水、服務費），其餘4人雖事前不知悉，但對於社交對象未詳查即貿然赴宴，席間見吳現身亦未採取適當拒卻或離開，將5人送檢評會評鑑。

檢評會去年8月認為，5人無違反檢察官倫理規範第25條第1項「檢察官應避免從事與檢察公正、廉潔形象不相容或足以影響司法尊嚴之社交活動」決議請求不成立。但徐名駒遲至立委及媒體披露後，才轉帳給陳，支付餐敘款項，認定徐有受招待之意，與檢察官廉潔形象並不相容，足認有懲戒之必要，報由法務部交付職務法庭審理。

徐聲稱陳啟莊不知他是檢察官，餐敘是「回請」，他2022年研究「永續教育」時，將陳納入夥伴，餐會時致贈陳8千元的健康食品，之後付6萬元給陳也超過餐費，表示「和朋友吃滷肉飯也很高興」，沒有惡意接受招待。