北檢徐名駒揪4同事吃奢華美饌「讓朋友請」 職務法庭罰俸2月理由曝光

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北地檢署檢察官徐名駒以「同事聚餐」名義，邀4名檢察官與柏君人力資源公司負責人陳啟莊等人到台北市「Ad Astra」餐敘，陳支付5萬8696元餐費，民進黨大老吳乃仁也出席。檢察官評鑑委員會認為徐有損檢察公正、廉潔形象，報由法務部移送懲戒。職務法庭認為徐的違失未達不適任檢察官或公務員程度，判罰款，數額為現職月俸給總額2個月。

徐名駒2024年12月26日晚間與陳啟莊等人餐敘，每人享用6千元的套餐，包含酒水、服務費，在場8人共花費5萬8696元。北檢認為徐接受陳啟莊高額餐飲招待不妥，請求法評會個案評鑑，檢評會決議評鑑成立，但徐與其他4名檢察官與吳乃仁餐敘部分則不成立。

職務法庭認為徐名駒和陳啟莊熟識，聚餐與職務無利害關係，也沒有討論到與職務有關的議題，場所也是一般對外營業的餐廳，並無不當，但他邀與陳不熟識的4名檢察官一同無償接受陳啟莊宴請，且5名檢察官部分的餐費就花了3萬6685元，超過公務員廉政倫理規範所定正常社交禮俗標準「3000元」甚多，害得4名檢察官陷於遭人誤會的處境。

職務法庭也認為一般理性、客觀的第三人，對檢察公正、廉潔形象也會產生懷疑，損害人民對檢察官執法公正的信賴，已違反檢察官倫理規範，徐情節重大，有懲戒必要。

徐名駒原約價位較低的「My灶」餐廳，因陳啟莊為避免友人取消「Ad Astra」餐廳包廂訂位將產生高額違約金，臨時承接該訂位，於是變更聚餐地點，徐疏忽變換餐廳後的價位，也未告知其他檢察官餐廳的費用和支付情形，在外人看來就是多名檢察官接受人力仲介業者款待，職務法庭認為損害檢察公正、廉潔形象。

職務法庭審酌徐過去辦案品質、學識能力、品德操守及敬業精神等考，都有「表現均能達到要求水準」以上的評價，整體來看還算認真、投入工作，徐在事發後即匯6萬元給陳啟莊，也大致坦承違失，雖然他對檢察官倫理規範的理解仍不足、甚至辯解，但行為後態度還不能算惡劣，因此判罰俸2個月，約合台幣卅餘萬元。

本件得上訴，職務法庭第一審由審判長張祺祥、陪席法官何俏美、受命法官楊坤樵以及參審員兒童福利聯盟文教基金會董事賴月蜜、政治大學法律系教授詹鎮榮組成。

台北地檢署檢察官徐名駒以「同事聚餐」名義，邀4名檢察官與柏君人力資源公司負責人陳啟莊等人到台北市「Ad Astra」餐敘，陳支付5萬8696元餐費。檢察官評鑑委員會認為徐有損檢察公正、廉潔形象，報由法務部移送懲戒。職務法庭今判罰款，數額為現職月俸給總額2個月。圖／聯合報系資料照
檢察官 餐廳 吳乃仁 廉政

