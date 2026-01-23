聽新聞
影／北市男搭捷運酒醉「手伸出閘門」 危險行為遭罰1萬元
陳姓男子昨天晚上搭台北捷運淡水信義線要回家，疑因酒醉精神不穩，手放在月台閘門上、手臂一度伸出閘門外，釀車輛進站前不得不緊急煞停，捷運人員通知警方到場，警詢後依大眾捷運法裁罰。由於陳男情緒激動，員警強勢約制後，由捷運警察隊人員陪同，協助送他搭車回淡水站。
士林分局蘭雅派出所昨天晚上9點多獲報，轄內芝山捷運站內發生旅客危險行為，嚴重影響列車行車安全，立即派遣警力迅速到場處理。
員警到場了解，違序人陳男（58歲）酒後搭乘捷運，在月台把手臂伸出閘門外，當時列車正要進站，列車長發現危險依規定鳴笛警告，惟陳男不配合，迫使列車緊急煞車。
警方確認陳男沒有違法情事，捷運站方認定他違反大眾捷運法第50條之1第1項第2款「妨礙車門、月台門關閉或擅自開啟」規定，當場裁罰1萬元。
由於陳男飲酒情緒激動且不滿裁罰而大聲咆哮，警方即時戒護、強勢約制，防止事態擴大，並持續安撫陳男，待他情緒平穩，由捷運警察協助離站。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
