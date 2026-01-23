菲籍移工分屍女友臟器丟馬桶…腿骨肉刮得乾乾淨淨 判無期徒刑定讞

菲律賓籍移工馬克和同鄉女友蜜雀兒口角，而動手勒頸、拿刀殺害女友，並拿切肉刀將女友開腸剖肚，部分臟器沖進馬桶等，檢方依家暴殺人罪起訴，一、二審皆依殺人罪判馬克無期徒刑，褫奪公權終身，案件上訴，最高法院駁回上訴而定讞。

馬克（Velasco Mark Dave）2023年7月17日與女友吵架而殺人，為毀屍滅跡，將蜜雀兒的屍體拖至租屋處廁所、沖洗屍體血跡，再到陽台取切肉刀，把蜜雀兒的屍體自胸口處至腹部剖開，再將肝臟等分割為小塊，沖入馬桶。馬克又把腿關節連接處斷開，再使蜜雀兒腿肉分離。分屍後，馬克把血衣、床單、小腿骨等用垃圾袋包裹，丟到公司宿舍外的垃圾子母車內，最後再偷走蜜雀兒的皮夾、手機。

一審時，檢方指馬克過去有賭博惡習，與蜜雀兒因金錢糾紛出現嫌隙，且馬克過去與異性相處長期有問題，對母親依賴性高，馬克認為母親有不正當男女關係，因此當他得知蜜雀兒移情別戀，感到被背叛、欺騙，憤而殺害對方。鑑定報告也顯示，馬克犯案後認為自己僅需關4至5年，缺乏同理心，無明顯悔意，矯正教化可能低、再犯風險高。

馬克對犯罪事實坦承不諱，一審認定他犯刑法殺人、損壞屍體、竊盜罪，分別判處無期徒刑、4年6月徒刑與4月得易科罰金之刑，刑後驅逐出境。檢方認為馬克應處死刑、馬克認為量刑過重，都上訴。

二審準備程序時，馬克律師主張他不懂中文，對於量刑前社會鑑定報告的內容無法立即回應，聲請重新調查，但法官質疑，報告是一審律師聲請調查，資料也在一審最後協商及準備程序終結前就已做好，檢辯雙方都有確認鑑定資料之利用，律師仍主張馬克沒有充分理解報告內容？

二審審理後認為馬克僅因單純感情糾紛就殺害女友，動機惡劣，且無特別值得同情的情事，考量犯罪手段、所生損害嚴重，犯罪動機惡性特別重大，維持判處無期徒刑，褫奪公權終身，刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。