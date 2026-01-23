人頭詐領助理費105萬 台南前議員謝財旺及妻女3人被訴

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南前市議員謝財旺、妻子及女兒3人被控任職第1、2任議員期間，涉以大嫂等3人名義詐領助理費及春節慰勞金共105萬餘元，前年底遭檢調約詢後偵結，謝財旺稱服務處都交妻子處理，謝妻則繳回105萬餘元，檢方依涉利用職務機會詐取財物等罪嫌起訴謝3人。

南檢起訴指出，謝財旺於2010年12月25日起至2018年12月24日止，擔任台南市議會第1屆、第2屆議員，妻女均為公費助理，受謝指示負責向市議會申報公費助理補助費、管理議員服務處採買、支出及記帳等業務。利用大嫂、莊女、鄭女等3人名義，申報為公費助理。

據調查，謝等人在第1屆議員任職期間，妻女以須借用銀行帳戶使用為由，向大嫂、莊女、鄭女借用銀行帳戶及證件等，向議會申報為公費助理並申請補助費，將各項公費助理每月酬金及議員助理春節慰勞金印領清冊等，向市議會虛報詐領補助費合計83萬5199元，再由妻女領出，作為服務處或其他支出花費使用。

另第2屆議員期間，謝等人以相同手法，同樣找上鄭女申報為公費助理，將各項公費助理每月酬金及議員助理春節慰勞金等公文書，向市議會虛報詐領補助費合計21萬6203元，作為服務處或其他支出花費使用。

然而，謝妻原稱胞姊當選前在服務處幫忙，那時候沒有給她薪資，謝當選後，把她申報為公費助理，用以彌補她，這是姊妹情誼；偵查中改口，胞姊確實有在服務處工作，她是送公文，如果外勤人員跑不過來的行程，她也會幫忙。因此，謝妻也被訴偽證罪嫌外，她也交回犯罪所得105萬餘元。

謝財旺表示，擔任議員期間，公費助理聘書等文件均由妻女製作後，交由他親自簽名。他辯稱，服務處都交給妻子在處理，她處理的事情並沒有過問，「她是我的老婆，我當然相信她，我都沒有看內容，她們叫我簽名，我就簽了」。

台南前市議員謝財旺、妻子及女兒3人被控任職第1、2任議員期間，涉以大嫂等3人名義詐領助理費及春節慰勞金共105萬餘元被訴。圖／本報資料照
議員 妻子 大嫂

