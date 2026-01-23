全國首件國民法官審貪汙案！新店戶政員洩漏個資 賺1114萬

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北地檢署偵辦「台版地面師」發現案外案，新店戶政事務所女公務員王子誼涉在貪汙收受土地開發、二胎放貸等業者共計1114萬973元，查詢後洩漏不動產所有人或繼承人個人資料。台北地檢署偵結依貪汙、個資法等罪嫌起訴，依國民法官法審理，為全國首件國民法官法審理的貪汙案。

國民法官法今年起納入本刑10年以上有期徒刑之罪，包含貪汙治罪條例中10年以上之罪，本案被告王子誼為全國首件適用國民法官法審理案件；同案被告翁姓土地開發等業者共計16人，涉犯貪汙行賄等罪嫌，均另案偵辦，非適用國民法官法。

「台版地面師」案詐團首腦、全絨不動產公司負責人蔡尚岳，勾結律師蔡鴻燊、法院書記官、里長、戶政辦事員、員警，偽造獨居老人代筆遺囑，過戶不動產牟利，3年內詐得11間房產，獲利1.4億元。北檢偵查後起訴蔡尚岳、蔡鴻燊共44人，一審全部判決有罪，案件經上訴由臺灣高等法院審理中。

檢方查出，王子誼從2014年起至2024年間，涉接受土地開發、二胎放貸等16人委託，使用戶政資訊系統查詢不動產所有人或其繼承人的姓名、地址、親屬關係、電話等個人資料，繕打成文字檔案，翻拍文字檔案、戶籍謄本後，用手機通訊軟體回報予業者。

檢方追查，王子誼涉與業者期約朋分將來土地開發所得的服務費，或按件記酬收受款項，查詢戶籍資料收費2千至5千元，特定個案、往生者的被繼承人資料則收取1至1.5萬元不等，土地公告現值高的案件則每案查詢2、3萬元，其中林姓地產開發業者預付10萬或15萬元，每案查詢費1萬元，底扣完畢後得再預付款項才能委託查詢。

檢方認定，王子誼涉犯公務員違背職務行為收受賄賂罪、公務員違背職務行為期約賄賂罪、公務員假借職務上之機會違反個人資料保護法、公務員洩漏國防以外秘密及洗錢罪嫌，依法起訴，依國民法官法由國民法官與法官審理此案。

新店戶政事務所王子誼配合土地開發商，涉賣個資收賄1114萬餘元。記者張宏業/ 攝影
