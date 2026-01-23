職訓局驚傳學員持刀！恐嚇殺人、砸爛汽車板件丟下樓超脫序

勞動部勞動力發展署中彰投分署位於台中的職訓局傳出學員持刀、恐嚇，楊姓男子在車輛工程系受訓過程，向同學出言「喜歡殺人」，還在教室亮刀、砸爛汽車鈑件丟下樓再開車輾，連串脫序行為；法院考量楊已和調解，對方不追究，依恐嚇罪判他拘役30日、2月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，楊男在勞動部勞動力發展署中彰投分署的職訓局車輛工程系受訓，他2024年12月9日先是在LINE群組稱「都喜歡殺人」等語，隨後再標注另1名學員。

同年10月8日，楊在職訓局動力機械股2樓教室內，竟手持水果刀注視另名學員長達20分鐘，還口出「要把他切成四瓣」，被恐嚇的學員心生畏懼趁機離開教室要到1樓停車場，未料楊竟持刀尾髓到他附近，經警方獲報到場處理。

檢警查出，楊男10月12日早上9點多又在職訓局汽車工廠內，手持棒球棒砸毀職訓局的汽車鈑件，釀鈑件碎片四處噴濺，楊再將鈑件從2樓學科教室丟下至1樓，隨後再開車碾過。

檢方根據相關人證詞、對話紀錄及監視器畫面等，認定楊犯嫌明確，偵結依恐嚇、毀損等罪嫌起訴他。

台中地院審酌，楊不理性控制情緒，以言語、持刀尾隨學員，又以球棒在汽車工廠內砸毀鈑件、丟下樓，導致公眾深感畏懼、不安。