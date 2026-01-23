檢察官徐名駒赴吳乃仁豪奢宴吃5.8萬「別人買單」 職務法庭判罰俸2月

台北地檢署檢察官徐名駒2024年與「舊識」接受人力資源管理業者陳啟莊宴請，並邀4名檢察官到米其林日料名店「Ad Astra」餐敘，席間民進黨新潮流大老吳乃仁出席，當日由陳搶單刷卡支付5萬8696元餐費。檢察官評鑑委員會認為徐在事件遭媒體揭露後才轉帳給陳，與檢察官廉潔形象不相容，報請法務部移送懲戒，職務法庭今輕判罰俸2月，數額約卅多萬元。

陳啟莊前年12月2日邀徐名駒餐敘，不過原本是訂12月8號「My 灶」餐廳，因陳的朋友取消「Ad Astra」為避免賠償5萬元違約金，陳等人臨時承接此低消5萬元的8人包廂，並通知徐改地點吃飯，告知徐人數分配，陳邀2人、徐邀4人出席。

北檢查出，徐原以「同事聚餐」名義邀約3名檢察官同事吃飯，當日因出席人數要4人，因此再約第4名檢察官，並在12月23日通知4人餐敘地點；12月26日晚上6點30分，陳先到包廂，檢察官們陸續抵達，6點43分許陳接電話走出包廂後，帶吳乃仁和他的女性友人進包廂用餐，餐敘期間服務人員送膳進出頻繁。

檢方認為，此餐敘是與公務無涉的私人聯誼，餐敘間談話大部分是吳乃仁分享自己的退休生活、養生秘訣、還有健身運動等，沒有關說、請託等不當請示。不過吳乃仁因台糖公司售地背信案被判決有罪定讞，民事判賠台糖1億1796萬餘元，檢方認為吳是「形象具爭議之政治人物」。

徐名駒讓陳刷卡付卅多萬元餐費（8人套餐每人6000元及酒水、服務費），形同檢察官受招待。檢評會認為，徐在北檢訪談時稱，原本當天要付款但被陳啟莊「搶單」，因身上現金不足，約定日後付這筆餐敘費用，但徐遲至立委及媒體披露後，去年1月9日才轉帳給陳，認定徐有受招待之意；其餘4名檢察官都誤以為徐支付了當日餐敘費用，主觀上無接受陳招待之意，未違反檢察官倫理規範。

職務法庭審理時，徐表示會深刻反省，但稱公務員倫理規範不合時宜，有調整必要。徐聲稱陳啟莊不知他是檢察官，餐敘是「回請」，他2022年研究「永續教育」時，將陳納入夥伴，餐會時致贈陳8千元的健康食品，之後付6萬元給陳也超過餐費，表示「和朋友吃滷肉飯也很高興」，沒有惡意接受招待。

徐名駒說，檢察官倫理規範是根據母法公務員倫理規範而來，規範限制檢察官只能接受3千元以內招待，但現今婚宴1桌要價3萬5千元，10人1桌1人也超過3千元，以此認定將會造成全國1400名檢察官陷於危險。