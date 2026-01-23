聽新聞
0:00 / 0:00
無照騎車被警攔停禁騎 新竹男搶回鑰匙…罰3千
新竹韓男因無照騎乘機車遭警方攔查時，情緒失控徒手搶奪警員代保管的鑰匙串，導致警員小指紅腫。新竹地院審理後，認定其行為已構成妨害公務違序行為，但尚未達強暴脅迫或侮辱之程度，最終依違反社會秩序維護法處罰鍰3千元。
判決書指出，韓男於去年10月12日深夜11時53分許，在新竹市某街道前，因交通違規遭警方攔停盤查，警方發現其未領有機車駕駛執照，依法掣單舉發，並先行代為保管其普通重型機車鑰匙，以禁止繼續騎乘。
過程中，韓男不滿警方處置方式，竟徒手拿取警員掛在小指上代保管的鑰匙串，造成警員右手小指擠壓紅腫。警員雖未提出告訴，但相關過程均由密錄器畫面、職務報告及傷勢照片等資料佐證。
法官審理時認為，警方當時身著制服、依法執行職務，韓男亦自承知悉對方為執勤警員，卻仍上前搶奪鑰匙，已妨害國家公權力行使，符合社會秩序維護法第85條所定「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之行動相加」構成要件，最終依違反社維法罰鍰3千元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言