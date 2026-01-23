快訊

台中醫美夫妻出資挖礦猛竊電 2員工下場慘…判賠台電3348萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中2023年破獲經營醫美診所的鄭姓男子、蘇姓妻子出資經營挖礦場，違法竊取7600多萬元電費猛挖27顆價值2500萬元比特幣；因鄭、蘇已調解清償，台電再對旗下管理礦場的徐姓、黃姓員工求償，法院民事判徐、黃應給付台電一共3348萬7265元，可上訴。

全案緣於，鄭男、蘇女2021年8月起擔任金主，以每座40萬元委由黃姓男子建置竊電挖礦場，並指示工人破壞台電線路、牆面鑿孔以「裸線」方式將線路接到礦機上，24小時全天挖礦，並雇用徐姓、黃姓男子負責管理礦場。

檢警前後6波搜索，前後破獲南區、中區、北區、西屯區及大里區等地礦場，因礦場內電路都未絕緣處理，警方查緝過程數度慘遭電擊，經統計8座礦場礦機近700台，竊得1170萬度電，換算電費用高達7683萬9777元。

檢方發現，其中2座礦場長期高溫運轉電線經接近燒融，1座樓上是美語補習班，另1座樓下是火鍋店，稍一不慎火警恐釀重大公安猶如不定時炸彈；刑事部分，上訴後經台中高分院各依竊盜等罪判鄭、蘇及黃等人1年6月至2年不等，徐、黃各判1年8月、1年6月。

台電公司台中區營業處再提民事求償，經扣除已和鄭、蘇及黃等人調解對方清償金額後，經計算電費，再向徐、黃求償電費3348萬7265元。

徐抗辯稱，他擔任一般員工、無犯罪所得，否認參與竊電侵權，認為應是老闆的責任；黃則說，他同為員工領薪，起初不知竊電，後來知道就離職，也否認參與竊電侵權。

台中地院民事庭認為，2人於刑事審理時對竊電不爭執，其均為智識正常成年人，就算受雇之初不察，但管理礦場達半年以上，徐更曾在自家竊電，不採信其辯詞，台電求償有據，判徐、黃應幾給付3348萬7265元。

檢警破獲醫美夫妻出資成立的挖礦廠，旗下2名員工負責管理，法院民事判2人應給付台電3348萬7265元電費。圖／報系資料照
檢警破獲醫美夫妻出資成立的挖礦廠,旗下2名員工負責管理,法院民事判2人應給付台電3348萬7265元電費。圖／報系資料照

台電 比特幣

