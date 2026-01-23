黃呂錦茹想拆電子腳鐶 法院考量她「行走不便」裁定改戴手鐶

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，被檢方依偽造文書、個資法起訴，法官裁定1000萬元交保，並戴電子腳鐶科技監控。黃呂認為戴腳鐶無法體檢，且造成身體不適聲請解除；台北地方法院昨裁定黃呂截至3月31日止，改接受電子手鐶科技設備監控，可抗告。

黃呂錦茹主張，她涉犯的是法定本刑5年以下之罪，並非重罪，且她年逾76歲，家人、住居所及資產都在我國境內，她沒有逃亡可能性，且她也已經坦承犯行，未聲請傳喚證人或調查其他證據，也不爭執證據能力，也沒有湮滅、變造證據或勾串共犯、證人之虞。

黃呂指出，她已經被法院宣告1000萬元高額保證金，並限制住居、出境、出海，可確保後續審判程序的進行，因此沒有配戴科技設備監控的必要，聲請撤銷科控處分。

黃呂表示，她年事已高，肌肉力量薄弱，配戴電子腳鐶造成兩腳重量不平均，導致兩側臀部肌肉發炎、腰椎退化關節炎而形成骨刺、右側臀部梨狀肌症候群等，加上身體問題需至醫院接受核磁共振檢查，若配戴科控設備，則無法進行檢查，若法院認為仍有繼續配戴科控設備的必要，也請求變更配戴手鐶，或希望以手機定時拍照報到等方式。

北院認為，黃呂錦茹犯罪嫌疑重大，雖自白全部犯行，但案件還在準備程序階段，且她所涉犯行，不僅危害被冒名人受憲法保障的選舉、罷免權，更可能影響公職人員的罷免結果，也對他人個人資料、信用、社會秩序及選罷制度造成影響。

法院指出，若本案後續審理結果對黃呂不利，基於趨吉避凶、脫免刑責的基本人性，她仍有規避刑罰執行的可能，且認為還是有繼續接受科控設備的必要。

裁定指出，根據醫療院所診斷證明書，法院認定黃呂錦茹確實有因身體疾患而行走不便，配戴電子腳鐶也有造成腳部負擔的可能，因此裁定改用電子手鐶科技監控，對於黃呂身體負擔較小，且合乎比例原則。

北院也說明，雖然黃呂表示心臟、肺部有小問題要繼續追查，還有卵巢囊腫需切除，配戴電子監控設備無法做核磁共振等檢查，但依我國目前醫療技術，若只是一般身體病症的健康檢查，仍有其他檢查方法可以替代，難以認定完全無法配戴電子監控設備。