快訊

火星狂墜！高雄鼓山興建中30層豪宅大樓起火 頂樓整層陷火海

聽新聞
0:00 / 0:00

股市神秘大戶10個月炒股獲利4000萬 蕭漢森移送北檢漏夜偵訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

股市神秘大戶蕭漢森涉以親友人頭帳戶，利用下單截止前的「撮合時間差」，違法操縱至少7家上市公司股價，短短10個月獲利4000萬元，調查局昨天搜索蕭男掌控的恩又博投資、華允資產管理公司、以及相關人住居所共9處地點，共約談6人到案，蕭漢森深夜被依違反證交法，移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

蕭漢森移送北檢時，媒體問及炒股嗎？他回應說「不要這樣子嘛。」此外，蕭漢森胞弟蕭漢彬、女兒蕭又綺稍早各以200萬交保、胞姊蕭慧中50萬交保、友人劉正翔50萬交保、蕭漢彬妻子周珊旭請回。

據了解，蕭漢森、蕭漢彬是早年「台灣最傳奇號子」華碩證券的蕭氏兄弟，也是台灣第一代少年股神，兩兄弟在90年代，每天就在股市殺進殺出，1998年索性開起華碩證券。2001年股市崩跌、當時大小金主幾乎全滅，但蕭漢森兄弟仍然保持第一名。

檢調掌握，蕭漢森於2021年2至12月間，利用蕭漢彬、蕭慧中等親友人頭帳戶，還有旗下恩又博、華允公司法人證券戶，操縱包含燁興、亞諾法、大眾控、英利、圓剛、志信、映泰等7家上市公司股價，藉由影響股票價格波動，吸引投資人跟單，自己從中賺取價差。

檢調追查，由於股市是每5秒撮合一次，蕭漢森常利用開盤前，先利用人頭大量鎖定漲停板股票下單，吸引大眾跟進，之後在收盤「最後一次撮合」前夕，再緊急取消交易，但敲單買進的投資人並不知大單取消，蕭男藉此操縱股價，從中賺取價差。台北市調查處蒐證多時，報請檢察官陳玟瑾指揮偵辦。

股市神秘大戶蕭漢森炒股獲利4000萬，22日遭調查局搜索約談。記者張宏業／攝影
股市神秘大戶蕭漢森炒股獲利4000萬，22日遭調查局搜索約談。記者張宏業／攝影

兄弟 帳戶

延伸閱讀

「台灣最傳奇號子」蕭漢森涉炒股遭搜索 胞弟、女兒各200萬交保

餐飲公司涉助詐團洗錢案 北院裁定羈押禁見3人

神秘大戶涉操縱7家上市公司股價獲利數千萬 檢調兵分9路搜索6人

第11度入選 華碩榮登《財富》全球最受推崇企業

相關新聞

營建廢棄物倒遍台南 27公司102人起訴

台南檢警環歷時2年偵辦環境犯罪集團，辰揚企業行許錫李夫婦與營建工地土尾、砂石車司機等人，涉嫌將營建混合廢棄物載運至台南2...

股市神秘大戶10個月炒股獲利4000萬 蕭漢森移送北檢漏夜偵訊

股市神秘大戶蕭漢森涉以親友人頭帳戶，利用下單截止前的「撮合時間差」，違法操縱至少7家上市公司股價，短短10個月獲利400...

倒土犯嫌巧避風頭 警所長洩密判緩刑

檢警前年8月起偵辦這個龐大的環境犯罪集團，還爆出案外案，時任歸仁警分局歸南派出所長許凱智涉洩密，讓業者提前撤離重機具免遭...

「台灣最傳奇號子」蕭漢森涉炒股遭搜索 胞弟、女兒各200萬交保

股市神秘大戶蕭漢森被控以親友人頭帳戶下單，違法操縱至少7家上市公司股價，不法獲利數千萬元，調查局搜索蕭男掌控的恩又博投資...

滿堂紅麻辣鍋洗錢延燒！私廚虎爺台菜老闆也涉案 檢方再成功羈押3人

台北地檢署偵辦「滿堂紅」麻辣火店洗錢案，檢方聲押老闆娘蔡閔如獲准後，前天發動第2波搜索，拘提私廚「虎爺台菜」老闆詹軒文等...

一審檢察長6缺額12人爭搶 「台獨打手幫凶」檢察官也入列

法務部一審檢察長職缺預計有6個缺額，檢察官人事審議委員會9位票選檢審委員今舉行檢審會的會前會，公告舉薦12位候選人至檢審...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。