股市神秘大戶10個月炒股獲利4000萬 蕭漢森移送北檢漏夜偵訊

股市神秘大戶蕭漢森涉以親友人頭帳戶，利用下單截止前的「撮合時間差」，違法操縱至少7家上市公司股價，短短10個月獲利4000萬元，調查局昨天搜索蕭男掌控的恩又博投資、華允資產管理公司、以及相關人住居所共9處地點，共約談6人到案，蕭漢森深夜被依違反證交法，移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

蕭漢森移送北檢時，媒體問及炒股嗎？他回應說「不要這樣子嘛。」此外，蕭漢森胞弟蕭漢彬、女兒蕭又綺稍早各以200萬交保、胞姊蕭慧中50萬交保、友人劉正翔50萬交保、蕭漢彬妻子周珊旭請回。

據了解，蕭漢森、蕭漢彬是早年「台灣最傳奇號子」華碩證券的蕭氏兄弟，也是台灣第一代少年股神，兩兄弟在90年代，每天就在股市殺進殺出，1998年索性開起華碩證券。2001年股市崩跌、當時大小金主幾乎全滅，但蕭漢森兄弟仍然保持第一名。

檢調掌握，蕭漢森於2021年2至12月間，利用蕭漢彬、蕭慧中等親友人頭帳戶，還有旗下恩又博、華允公司法人證券戶，操縱包含燁興、亞諾法、大眾控、英利、圓剛、志信、映泰等7家上市公司股價，藉由影響股票價格波動，吸引投資人跟單，自己從中賺取價差。