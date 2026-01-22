「台灣最傳奇號子」蕭漢森涉炒股遭搜索 胞弟、女兒各200萬交保

股市神秘大戶蕭漢森被控以親友人頭帳戶下單，違法操縱至少7家上市公司股價，不法獲利數千萬元，調查局搜索蕭男掌控的恩又博投資、華允資產管理公司、以及相關涉案人住居所共9處地點，約談蕭男家族成員6人到案，台北地檢署複訊後依違反證交法命蕭漢森胞弟瀟漢彬、女兒蕭又綺各200萬交保，蕭漢森尚在台北市調處偵訊。

同案約談蕭漢森胞姊蕭慧中50萬交保、友人劉正翔50萬交保。蕭又綺辦保離去時，在混亂中突然撐開小花雨傘，不讓媒體拍攝，最後在與媒體追逐中迅速離開。

蕭漢森、蕭漢彬是早年「台灣最傳奇號子」華碩證券的蕭氏兄弟，也是台灣第一代少年股神，兩兄擋在兩兄擋在90年代，每天就在股市殺進殺出，1998年索性開起華碩證券。2001年股市崩跌、當時大小金主幾乎全滅，但蕭漢森兄弟仍然保持第一名。