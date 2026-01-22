倒土犯嫌巧避風頭 警所長洩密判緩刑

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

檢警前年8月起偵辦這個龐大的環境犯罪集團，還爆出案外案，時任歸仁警分局歸南派出所長許凱智涉洩密，讓業者提前撤離重機具免遭查扣，被依貪汙等罪嫌起訴，台南地院去年底判決，僅成立洩漏國防以外消息秘密罪判刑6月，緩刑2年，應給付30萬元。

同案林姓警友會副會長則犯廢棄物清理法違法傾倒營建廢棄物，判刑2年4月，申報不實部分判刑4月，犯罪所得76萬元沒收。林昨又因涉入台南濫倒案被起訴。

檢警前年8月偵辦此案時，竟發生搜索關廟4處案場撲空的狀況，檢方直覺「有人洩密」，偵辦告一段落，刻意避開警方，改找廉政署協助追查關廟4處案場背景，赫然發現林姓業者是歸南派出所警友會副站長，與時任所長許凱智關係良好，懷疑警方洩密。

檢方多方蒐證，前年底搜索派出所並帶回許凱智與林姓業者偵辦，許否認犯行，林稱當天接獲許通風報信，緊急撤離未被查獲。前年底2人陸續遭檢方聲押獲准。

檢方起訴，許凱智前年6月底洩漏警方取締砂石車勤務給警友會林姓副會長，避免林承攬建案工程司機載運營建廢棄物遭取締，違法傾倒永康，事後以茶葉行賄許，許、林被訴貪汙等罪嫌。

